Сайлалтме кумдыкыш – паша дене

12 августышто Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин сайлыме шке округышкыжо миен коштын.
Паша программын икымше пунктшо Козьмодемьянск оласе «Дарование» школ-интернат лийын. Тыште Михаил Васютин кочмыверым гарантийный обязательстве кышкарыште олмыктымо пашам терген.
Тӱвыра поянлыкын объектшылан шотлалтше 1-ше №-ан школышто окнам вашталташ кӱлмӧ йодыш пӱсын шога. Республикын тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыштыже келшыше консультацийым эртарена, йодышым депутат контрольыш налына, палемден марий парламентын вуйлатышыже.
Паша кышкарыште Михаил Васютин тыгак кок спорт площадкын: Козьмодемьянскысе 1-ше №-ан школ кудывечыште верланыше «ушан» да Виловат школ кумдыкысо ГТО норматив-влаклан ямдылалтме да нуным сдатлыме площадке-шамычын – мынярак ямде улмыштым аклен. Нуным «Бизнес-спринт (Мый спортым ойырен налам» да «Физкультур ден тӱшка спортым вияҥдымаш» федерал проект-влакым илышыш пуртымо кышкарыште чоҥат.
«Спорт дене заниматлалташ сай йӧным ыштыме паша кажне школышто ик эн ончыч шукталтшаш», – палемден законодательный органын вуйлатышыже.
Михаил Васютин Виловат спортплощадкысе футбол пасулан регионысо да регион-влак кокласе таҥасымашлам эртараш келшен толмым пеҥгыдемдыше сертификатым налме йодышым шке контрольышкыжо налын.
Тылеч посна марий парламентын спикерже Козьмодемьянскысе модельный библиотекыш пурен. Кызыт тиде тӧнежым «Тӱвыра йырвел» федерал проектым илышыш пуртымо кышкарыште модернизироватлат. Михаил Васютин проектын кӱлешлыкшым палемден, вет библиотеке ончыкыжым оласе калыклан кызытсе увер дене палыме лияш йӧным ыштыше тӱвыра да образовательный рӱдер веле огыл, тыгак тӱрлӧ ийготан да профессиян еҥ-влак дене вашлийме, опыт дене пайлалтме, усталыкым шуарыме кумдык лиеш.
Михаил Васютин Микрӓк школым капитально олмыктымо пашам чарныде эскера. Тышке тудо Курыкмарий район администрацийын вуйлатышыже Наталья Арганякова дене пырля миен. 504 веран тиде школ 1991 ийыште пашам ышташ тӱналын. Олмыктымо паша «Молодёжь да йоча-влак» национальный проектын кышкарыштыже шукталтеш. Тачысе кече марте шуко мом ыштыме, да уэмдыме школ шке омсажым йоча-влаклан 1 сентябрьыште почеш.
Кугыжаныш Погынын председательже Курыкмарий драме театрышкат пурен. Тыште тудо тӧнежын коллективше дене вашлийын, тӱҥ режиссёр Ольга Искосинам «шӧртньӧ» лӱмгечыж дене саламлен, усталык аланыште у сеҥымашым тыланен, Марий Эл театр искусствым вияҥдымашке кугу надырым пыштымыжлан парламентын Таумутшым кучыктен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.