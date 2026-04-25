Пагалыме марий-влак!

Марий Мер Каҥаш лÿм дене алал кумылын Марий талешке кече дене саламлем!
Тиде кечым марий тÿняште кумдан аклат. Кызытсе саманыште кажне марий еҥын чонжым кугезе сугынь вӱчкен, эртыме корнынам пален, ончыко вӱдышаш.
Кугезе патырна-влакым, шке йырышт тале сарзе-шамычым чумырышо он-влакым поснак чот жаплышаш улына. Нуно тӱрлӧ тушман деч калыкнан илышыжым да эрыкшым, шочмо мландын моторлыкшым, курымла дене вияҥ толшо йӱлам, шочмо йылмынам да сӧрал тӱвыранам арален шогеныт.
Калыкнан илыме курымыштыжо тӱрлӧ чер, тӱрлӧ туткар лийын. Мемнан кугезе талешкына-влак ик ошкылланат шеҥгек чакнен огытыл, саманын тӱрлӧ пагытыштыже калыкым азап, осал пӱрымаш деч кораҥден да арален моштеныт. Илышна мемнан дечат тидымак йодеш.
Ӱшанем, мемнан вий-куатна, элнан чын корно дене кайымыже неле саманым писын кораҥда, калыкнан ончыкылык илышыже волгыдо корно дене эрташ тӱҥалеш. Лач калыклан ыштыме поро паша да лӱддымылык келге кышам кода.
Талешке кече дене, марий калык!
Марий Оньыжа Эдуард Васильевич Александров