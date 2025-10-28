Ончыко – ваш келшен, пырля

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов Киргизийын Бишкек олаштыже «Евразийысе сетевой университет» форумышто лийын.
Тӱнямбал кӱкыштан вашлиймаште тунемме программым да кумда научный проектлам пырля илышыш пуртымо шотышто, кӱшыл школын ончыкылыкшо да моло йодышым каҥашеныт.
«МарГУ-лан Киргизийысе да ЕАЭС-ыш пурышо моло эл-влакын вузышт дене вашкыл – ончыкылык тӱҥ паша. Партнёр кылым кумдаҥдаш, тунеммаште сетевой йӧным кучылтмым вияҥдаш кугу куатым ужына», – каласен Михаил Швецов.
Пленарный заседанийыште ыштыме выступленийыштыже тудо Марий кугыжаныш университетыште технологий инноваций экосистемым ыштыме да илышыш пуртымо опыт дене палдарен. «Пеҥгыдын ӱшанем, лач тыгай вашлиймаш-влак мыланна пырля ончыко ошкылаш йӧным ыштат», – иктешлен палемден тудо.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме