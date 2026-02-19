Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премий

Марий Эл Республикын Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийжым 2025-2026 ийлан пуымо шотышто Марий Элым вуйлатыше пеленысе икымше комиссий лийын.
Комиссийын еҥже-влак кугыжаныш молодёжь премий дене палемдыме дене кылдалтше мероприятий-влак планым пеҥгыдемденыт, документ ден материалым налаш тӱҥалме нерген увер кампанийлан стартым пуэныт.
2026 ийыште Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийлан документым 20 февраль гыч 15 сентябрь марте тыгай номинацийла дене сеҥымашыш шумылан пуаш лиеш:
– сылнымут, искусство да архитектур шотышто;
– науко, технике да производство шотышто;
– социальный могырым кӱлешан да мер паша шотышто.
Палемдыме кум номинаций гыч кажныштыже 40 тӱжем теҥге кугытан
5 премий пуалтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Молодёжь Марий Эл соцкылысе лаштык гыч налме