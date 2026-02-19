УВЕР ЙОГЫН

Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премий

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 55 гана онченыт

 

Марий Эл Республикын Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийжым 2025-2026 ийлан пуымо шотышто Марий Элым вуйлатыше пеленысе икымше комиссий лийын.

Комиссийын еҥже-влак кугыжаныш молодёжь премий дене палемдыме дене кылдалтше мероприятий-влак планым пеҥгыдемденыт, документ ден материалым налаш тӱҥалме нерген увер кампанийлан стартым пуэныт.

2026 ийыште Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийлан документым 20 февраль гыч 15 сентябрь марте тыгай номинацийла дене сеҥымашыш шумылан пуаш лиеш:

– сылнымут, искусство да архитектур шотышто;

– науко, технике да производство шотышто;

– социальный могырым кӱлешан да мер паша шотышто.

Палемдыме кум номинаций гыч кажныштыже 40 тӱжем теҥге кугытан

5 премий пуалтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Молодёжь Марий Эл соцкылысе лаштык гыч налме

 

 

