Кундемет тӱзатынет — йӱкет пу

🌆 Таче тӱзатышаш объект-влак верч всероссийский йӱклымаш тӱҥалын.
21 апрель гыч 12 июнь марте 14 ияш да кугурак еҥ-влак тӱзатышаш объект верч шке йӱкыштым пуэн кертыт. Йӱклымаш zagorodsreda.gosuslugi.ru федеральный платформышто эрта- тидлан Госуслуги порталыш пурен, шке йӱкым пуыман.
Йӱклымашке чылаже 90 кундем ушна. Ойырен налме кумдык-влакым 2027 ийыште уэмдат нунылан у сыным пуртат. 2021 гыч 2025 ий марте Марий Элыште 384 объектым тӱзатеныт. Нунын коклаште 140 кудывечым да 244 мер кумдыкым.
✅Проект «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» программе да «Единый Россий» партийын Калык программыжлан почеш эртаралтеш, «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура.
#ГолосуйЗаБлагоустройство #ГорСреда #национальныепроектыРоссии