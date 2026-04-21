УВЕР ЙОГЫН

Кундемет тӱзатынет — йӱкет пу

Лидия Шабдарова

🌆 Таче тӱзатышаш объект-влак верч всероссийский йӱклымаш тӱҥалын.
21 апрель гыч 12 июнь марте 14 ияш да кугурак еҥ-влак тӱзатышаш объект верч шке йӱкыштым пуэн кертыт. Йӱклымаш zagorodsreda.gosuslugi.ru федеральный платформышто эрта- тидлан Госуслуги порталыш пурен, шке йӱкым пуыман.

Йӱклымашке чылаже 90 кундем ушна. Ойырен налме кумдык-влакым 2027 ийыште уэмдат нунылан у сыным пуртат. 2021 гыч 2025 ий марте Марий Элыште 384 объектым тӱзатеныт. Нунын коклаште 140 кудывечым да 244 мер кумдыкым.

✅Проект «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» программе да «Единый Россий» партийын Калык программыжлан почеш эртаралтеш, «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Рӱдерыште… йомак озалана

12 декабрьыште Калыклан психолого-педагогический да социальный полышым пуымо республикысе «Доверие» рӱдерыште кызытсе жаплан келшыше оборудований дене шыҥдарыме сенсор пӧлемым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ынде чӱчкыдынрак лиеш

Йошкар-Олаште ялозанлык ярмиҥга Ленин площадьыште эрташ тӱҥалеш. Пытартыш ийлаште ялозанлык ярмиҥга Чарла кремльыште эртаралтын. Тушто икмыняр йӧндымылык нерген сатум лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кеҥеж каныш, полыш

  Россий парламентаризм кечын Санкт-Петербургысо Таврический дворцыште РФ Законодатель-влак советын мероприятийже-влак эртеныт. Тушто Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил лудаш…

