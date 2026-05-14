Оксам аныклаш полша

Тений январь гыч апрель марте изи ийготан йоча-влаклан кӱлешан арверым прокатыш пуымо пунктын услугыж дене 327 еш пайдаланен.
Марий Элысе чыла ола ден районышто калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдер-влак пелен кум ияш марте ийготан йоча-шамычлан кӱлешан арверым прокатыш пуымо пункт-влакым почмо. Нуно «Еш» национальный проектын «Шуко шочшан еш» проектшын да аза шочмо чотым кугемдыме регионысо программын кышкарыштышт ынде кокымшо ий пашам ыштат.
Кызыт сай качестван йоча сату шергакан, а кроватке, матрас, коляске-трансформер, йыгырлан коляске, видеоняне, шезлонг, ходунок, ваннычке гай арвер кӱчык жаплан гына кӱлыт, сандене чыла тидым прокатыш яра пуышо пункт ача-ава-влакын оксаштым палынак аныклаш полша.
Мут толмашеш. ача-ава-шамыч поснак видеоняньым, йочам пукшымо пӱкеным, ходунокым да коляскым куанен налыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.