Морко районышто «Онкопатруль» пашам ыштен.

Морко районышто анкетированийым 2300 утла еҥ эртен. Тиде республикысе муниципалитет-влак коклаште эн кугу показатель. Тудын иктешлымашыж почеш тазалык шотышто лӱдыкшӧ лийын кертме группым чумырымо да тергымашым эрташ посна пациент-влакым ӱжмӧ.
Акций кечын республикысе Онкодиспансерын специалистше-влакын мобильный бригадышт районышто илыше-влакым приниматлен. Консультацийым онкоуролог, онкогинеколог, онкомаммолог, врач-онколог, ультразвуковой диагностике врач, стоматолог да дерматолог вӱденыт. Тылеч посна чыла кумылан-влак флюорографий ден маммографийым эртен кертыныт.
Чылаже 130 утла пациентым тергеныт. 11 еҥын онкочер лийын кертмым пален налме. Нунылан шымлымашым умбакыже эртыман.
«Онкопатруль» — Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын «Таза республик» проектше. Тудым «Единый Россий» партийын Марий депутат корпусшын темлымыж почеш пашаш колтымо. Ты проект специализироватлыме медицине полышым да кызытсе жаплан келшыше диагностике тергымашым республикысе районлаште илыше-влаклан эрташ полша.