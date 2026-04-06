ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Мемнан молодёжь дене кугешнем!»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

Марий радиомеханический техникум Икымше-влакын толкыныштын 1,1, миллион теҥге кугытан грантшым сеҥен налын.

Конкурсыш  тунемме вер «Единство в силе: Служим Родине» военно-патриотический фестивальын проектше дене ушнен. Тудым техникумын командыже директорын воспитаний паша шотышто советникше Анна Ендылетован вуйлатымыж почеш ямдылыме.

Грант окса полшымо дене тунемме верыште военно-патриотический шӱлышан фестивальым эртарат.

«Тыгай тӱҥалтыш чын патриотшо-влакым ончен кушта. Мемнан молодёжь дене кугешнем!» – палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

