Вячеслав Смоленцев
Пареҥге –кокымшо кинде
Чебоксарыште «Пареҥге – 2026» регион кокласе XVIII выставке эртен.
Марий Элна шукертсек кокымшо киндым ончен куштышо регионлан шотлалтеш. Российыште илыше кажне еҥ кокла шот дене талукышто 86 килограмм пареҥгым кочеш гын, Марий Элыште – 152 килограммым. Юл кундем федерал округыштат республикна эн ончылно. Чувашийыште , мутлан, 136 килограмм дене логалеш гын, Татарстаныште – 127 килограмм.
Кодшо ийын республикыштына технический тиде культурым 10,6 тӱжем гектарыш шындыме ыле. Тышечын 7,6 тӱжем гектаржым еҥ-влак шке пакчаштышт ончен куштеныт, фермер ден предприниматель-шамыч – 2,4 тӱжем гектарыште, тӱшка озанлыклаште – 0,8 тӱжемыште. Ӱмаште республикна гектар еда 331,6 центнерым поген, фермер-шамыч – 278,4 центнерым. Тыгай лектыш шукертсек лийын огыл ыле. Эн шуко, 1930 гектарыште, Курыкмарий районышто ончен куштеныт. Тыште утларакше тиде кушкылым фермер-шамыч шындат, аралаш ятыр складым чоҥеныт. Тидлан кугыжанышын ойырымо грантым кучылтыныт.
Шумо кӱкшытым кузе эшеат вияҥдаш, чапым арален кодаш веле огыл, сай ошкылым ышташ – тыгай задаче шога республикысе пареҥгым куштышо-влак ончылно. Шошо ага лишемме дене тиде йодыш поснак кӱлешаныш савырна. Эн ончычак урлыкашым ямдылыме пашам вияҥден колтыман. Ты шотышто «Россельхозцентрын» Марий филиалже урлыкашым кокымшо ий пробиркеш ончен кушта, фермер, тыгак шке озанлыкым кучышо-влаклан ужала, тидлан лӱмынак чапле кок теплицым чоҥен. Тиде тӧнежын специалистше-влак Мария Кропачева ден Ирина Рябоконенко ты опыт дене палдараш образец-влакым февраль мучаште эртыше икымше агрофорумыш конденыт ыле.
Чебоксарыште эртыше выставкыштат тиде йодышымак каҥашыме. Тушко Марий Эл гыч делегаций миен. Форумышто шындышаш урлыкаш пареҥгым ончен куштымо технологий, селекций дене палдарыме, ужалыме йодышым каҥашыме. Тӱрлӧ сорт пареҥге гыч ямдылыме кочкыш выставке лийын. Тушто кажне еҥ келшыше кочкышым тамлен кертын. Тыгак пареҥгым шукш-копшаҥге деч аралыме средствам, ӱяҥдышым, оборудованийым ончыктымо выставкыште лияш йӧн ышталтын.
Марий Эл гыч мийыше делегацийлан мероприятийыште эн тӱҥжӧ – республикнан Ялозанлык да кочкыш сату министерствыже да А.Г.Лорх лӱмеш пареҥгым шымлыше федерал рӱдер коклаште пашам келшен ыштыме шотышто соглашенийым подписатлымаш. Документ йымалан кидпалыштым министр Павел Раевский ден федерал рӱдер директорын пашажым жаплан шуктышо Василий Бызов пыштеныт.
Соглашений почеш лишыл ийлаште республикыштына урлыкаш пареҥгым йотэлла гыч кондымо олмеш шкенан сорт ден гибридым ончен куштымашке куснышаш улына. Тидлан негыз ышталтын.
Снимкыште: Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский ден федерал рӱдер директорын пашажым жаплан шуктышо Василий Бызов соглашенийым подписатлыме годым.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын соцкыл лаштыкше гыч налме.