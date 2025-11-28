У проект
Мемнан кудывече гыч!
«Ребята нашего двора!» у проектлан старт пуалтын.
Тудлан тӱҥалтышым «Единый Россий» ыштен. Тудо специальный военный операцийын ветеранже да нунын ешыштлан полшаш шонымаш дене илышыш шыҥдаралтеш.
Марий Эл пилотный регионлан шотлалтеш. Эн ончыч тушко «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-влак ушнат. Нунылан кажныжлан верысе депутатым пеҥгыдемдат. Депутат лекше кеч-могай йодышым писын решатлаш полшен кертеш. Проектым илышыш шыҥдараш министерстве ден ведомство-влакымат ушеныт.
Елена Эшкинина