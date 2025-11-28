НОВОСТИ ПАТЫРЛЫК

Мемнан кудывече гыч!

Елена Эшкинина

У проект
Мемнан кудывече гыч!
«Ребята нашего двора!» у проектлан старт пуалтын.
Тудлан тӱҥалтышым «Единый Россий» ыштен. Тудо специальный военный операцийын ветеранже да нунын ешыштлан полшаш шонымаш дене илышыш шыҥдаралтеш.
Марий Эл пилотный регионлан шотлалтеш. Эн ончыч тушко «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-влак ушнат. Нунылан кажныжлан верысе депутатым пеҥгыдемдат. Депутат лекше кеч-могай йодышым писын решатлаш полшен кертеш. Проектым илышыш шыҥдараш министерстве ден ведомство-влакымат ушеныт.

Елена Эшкинина

Лудаш темлена:
ПАТЫРЛЫК

Артур Актимиров: «Шке ончылан у кӱкшытым шындыман»

«Кушкын толшо эрге икшывын шинча ончылныжо лишыл еҥ  пример семын лийшаш». Тыге шона  Россий Армийын капитанже Артур Актимиров. 

НОВОСТИ ПАТЫРЛЫК СПОРТ

«Паша ышталтеш, тыршена…»

«Паша ышталтеш, тыршена…», – манеш Россий ДОСААФ-ын Марий Элысе региональный пєлкажым вуйлатыше МЧС полковник Вячеслав Тихонов. – Элыштына черетан лудаш…

ПАТЫРЛЫК

Сеҥымаш кечым лишемдыше-влак лӱмеш: Ӱмыржӧ мучко «кредалын»…

Кугу Отечественный сар меман элыште илыше ик ешымат тӱкыде коден огыл, очыни. Шукерте огыл  Марий Элын калык артистше Августа лудаш…

