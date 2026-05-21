Марий Эл гыч – 14 йодмаш

«Знание» Россий обществын школ тоштер-влак конкурсыш 4 696 йодмаш пурен, тышеч Марий Эл гыч – 14.
Республикна гыч конкурсыш эн шуко паша «Эн сай этнографий/краеведений экспозиций» да «Отечествым аралыше-влакым шарныме лӱмеш эн сай экспозиций» номинацийла дене лийын.
Мутлан, Йошкар-Оласе 17-ше №-ан школысо экспозицийыште 300 утла экспонатым вераҥдыме. Фондышто сар жапысе арвер-шамыч, Кугу Отечественный сарыште да Афганистанысе конфликтыште лийше-влакын серышышт, 1945 ий 9-ше да 10-шо майысе «Правда» газет-влак, СВО гыч трофей, совет жапысе у ий ёлко модыш, калык вургем да молат аралалтыт.
Советский район Роҥго школ артефакт-влак коллекцийым чумырен, нунын коклаште 835-ше – XIX-XXI курымласе арвер.
Волжск оласе 12-шо №-ан школ конкурсыш «Возрождение» тоштержым аклаш луктын. Тушто кызыт кок тӱжем утла экспонат аралалтеш.
Проект Россий Федераций президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш илышыш пурталтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Советский районысо Роҥго школын соцкылысе лаштыкше гыч налме