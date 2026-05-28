Галина Кожевникова

 

Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов Индийын Нью-Дели олаштыже эртыше II Россий-индий образовательный саммитыште паша опыт дене палдара.

 

Тиде мероприятий Россий Федерацийыште Индий посольствын, Индийысе образований министерствын, Индийысе торгайыме палате-влакын федерацийышт да Россотрудничество эртарат.

Саммитыште участник-влак поснак кугу тӱткышым «Вашталтше тӱняште медицине образований: у йодмаш, ӱжмаш да йӧн-влак» каҥашымашлан ойыреныт. Тушто участник-влак ончыкылык врач-влакым ямдылыме йодыш нерген ойленыт. «Мылам Россий Федераций здравоохранений министрын алмаштышыже Татьяна Владимировна Семёнова дене пырля ик площадкыште выступатлаш мылам – кугу чап», – возен МАХ соцкылысе лаштыкыштыже Михаил Швецов.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

 

