Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецов Индийын Нью-Дели олаштыже эртыше II Россий-индий образовательный саммитыште паша опыт дене палдара.
Тиде мероприятий Россий Федерацийыште Индий посольствын, Индийысе образований министерствын, Индийысе торгайыме палате-влакын федерацийышт да Россотрудничество эртарат.
Саммитыште участник-влак поснак кугу тӱткышым «Вашталтше тӱняште медицине образований: у йодмаш, ӱжмаш да йӧн-влак» каҥашымашлан ойыреныт. Тушто участник-влак ончыкылык врач-влакым ямдылыме йодыш нерген ойленыт. «Мылам Россий Федераций здравоохранений министрын алмаштышыже Татьяна Владимировна Семёнова дене пырля ик площадкыште выступатлаш мылам – кугу чап», – возен МАХ соцкылысе лаштыкыштыже Михаил Швецов.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме.