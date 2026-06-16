Лу ий эртен…

Российын кечынже Йошкар-Олаште Пресвятой Богородицын Благовещений кафедральный соборжым почмылан 10 ий теммым палемденыт.
Тунам соборым освятитлыме йӱлам шуктымашке Москон да Уло Русьын святейший патриархше Кирилл толын ыле.
Лӱмгече да Российын кечыж дене Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанным Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.
– Соборым лачшымак Российын кечынже освятитлымашат ты событийлан ойыртемалтше шӱлышым пуртен. Патриархын толмыжо республикыште православийым кучышо калыклан ӱшаным ончыктымыжым пеҥгыдемден. 10 ий жапыште храм палынак пеледалтын, Йошкар-Оланан ик эн сылне верышкыже веле огыл, калыкнан икоян улмо, кугезына-влакын йӱлаштым шуен толмо символышкыжо савырнен, – палемден Юрий Зайцев.
Тудо Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоаннлан, священнослужитель ден прихожан-влаклан святейший патриархын Марий Элыш толын кайымыжым шарнымылан, Шочмо Элым, верам, порылыкым йӧратымылан тауштен.
Благовещений соборын 10 ияш лӱмгечыжлан соборышто фотончер пашам ыштен. Кажне толшо эртыше событий дене кылдалтше историй дене палыме лийын кертын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.