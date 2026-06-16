ИСТОРИЙ

Лу ий эртен…

Светлана Носова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Российын кечынже Йошкар-Олаште Пресвятой Богородицын Благовещений кафедральный соборжым почмылан 10 ий теммым палемденыт.

 Тунам соборым освятитлыме йӱлам шуктымашке Москон да Уло Русьын святейший патриархше Кирилл толын ыле.

Лӱмгече да Российын кечыж дене Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанным Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.

– Соборым лачшымак Российын кечынже освятитлымашат ты событийлан ойыртемалтше шӱлышым пуртен. Патриархын толмыжо республикыште православийым кучышо калыклан ӱшаным ончыктымыжым пеҥгыдемден. 10 ий жапыште храм палынак пеледалтын, Йошкар-Оланан ик эн сылне верышкыже веле огыл, калыкнан икоян улмо, кугезына-влакын йӱлаштым шуен толмо символышкыжо савырнен, – палемден Юрий Зайцев.

Тудо Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоаннлан, священнослужитель ден прихожан-влаклан святейший патриархын Марий Элыш толын кайымыжым шарнымылан, Шочмо Элым, верам, порылыкым  йӧратымылан тауштен.

  Благовещений соборын 10 ияш лӱмгечыжлан соборышто фотончер пашам ыштен. Кажне толшо эртыше событий дене кылдалтше историй дене палыме лийын кертын.

 Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.

 

Лудаш темлена:
ИЛЫШ ЙЫЖЫҤ ИСТОРИЙ ПАТЫРЛЫК Чолгалык

Российын Геройжо лияш – кугу чап

Чылан илыше кодыныт 29 августышто Марий Элыште гражданский авиацийын пилотшо, Российын Геройжо Дамир Юсупов лийын. Эн ончыч тудо МарГУ-н лудаш…
ИСТОРИЙ КРАЕВЕДЕНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кӱртньыгорным чоҥышылан – чапкӱ

13 июльышто Волжский районысо Приволжский посёлкын кечыже эртен. Тыгак Зеленый Дол – Краснококшайск кӱртньыгорным ыштымылан 100 ий темме лӱмеш лудаш…
ИСТОРИЙ УВЕР ЙОГЫН ЭРТЫШ ИЛЫШ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ

Йӱледӱр яллан пӧлеклалтын

У книга Йӱледӱр яллан пӧлеклалтын С.Чавайн лӱмеш калыкле книгагудышто Советский районысо Кельмаксола кундемын чолга еҥже, краевед, шымлызе, мер пашаеҥ лудаш…

Добавить комментарий