Кумшо ужашым шийме

Марий Элыште идымвечылашке 144,2 тӱжем тонн угинде пурен.
Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, арня тӱҥалтышлан 44,5 тӱжем гектарыште шурным поген налме. Тидыже шийшаш пӱтынь кумдыкын 32 процентше лиеш. Ӱмаште тиде жапланак 30 процентыште шийме ыле. Кажне гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 32 центнер. Кодшо ийын тыгаяк жаплан 27 центнер лийын. Эн сай лектыш Медведево районышто – 48 центнер дене шийыт, Оршанке районышто – 43 центнер дене. Эн изи лектыш Марий Турек районышто – 25 центнер дене погат, Параньга районышто – 26 центнер дене.
Тений кокияшым 42 тӱжем чоло гектарыште ӱдаш палемдыме. Арня тӱҥалтышлан урлыкашым палемдымын 15 процентышкыже вераҥдыме.
Озанлык-влак кургым умбакыже шапашлат. Шудым палемдымын 105 процентшым ямдылыме, сенажым – 95, силосым – 57 процентшым. Силосым сентябрьыште кукурузо гыч ямдылаш тӱҥалыт. Тудым тений ӱмашсе деч шукырак ӱдымӧ.