9 сентябрьыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын луымшо сессийже эртен. Тудым республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш чумыреныт.
Сессийыште сенатор, Федераций Советыште Марий Эл Кугыжаныш Погын деч представитель Сергей Мартынов, Марий Элыште тӱҥ федеральный инспектор Сергей Беляков да моло еҥ лийыныт.
Паша кышкарыште кум йодышым онченыт. Депутат-влак Республикын 2025 ийлан да 2026-2027 ийласе плановый пагытлан бюджетше нерген законыш пуртымо вашталтыш-шамычым пеҥгыдемденыт. Документын у редакцийже дене келшышын, тений республик бюджетын доходшо 3 667,9 миллион теҥгелан кугемеш, роскотшо – 6 579,2 миллион теҥгелан, тыгодым 2 911, 3 теҥге дефицит лиеш. Шушаш кок ийысе бюджетынат доход ден роскот ужашыже-влакым кугемденыт.
2025 ийыште публичный манме обязательствым шукташ – СВО-м эртараш полшаш, АПК ден туризмым вияҥдаш, тазалык аралтыш объект-влакым чоҥаш, ЖКХ системым модернизироватлаш, инвестпроект-шамычым илышыш пурташ – средствам 5 миллиард утла теҥгелан кугемденыт. Марий Элым вуйлатышын резерв фондшо ден республикысе корно фондымат пойдареныт.
Муниципал образований-влакланат финанс полыш шотышто показатель-шамычым вашталтеныт. Тений верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо программын кышкарыштыже темлыме чыла проектлан оксам тичмашнек ойыреныт.
Парламентарий-шамыч регионым вуйлатышын «Марий Эл Республикыште административный правам пудыртымо нерген» законыш регионысо оперативный штабын пунчалжым шуктыдымо але пудыртымо шотышто административный правам пудыртымо у составым пурташ темлымыж дене ик йӱкын келшеныт.
Республикын оперштабше пилот деч посна чоҥештылше аппарат полшымо дене ыштыме террорист акт деч вара мо кодмым сниматлаш да тидын дене кылдалтше фото- ден видеоматериалым, тыгак Обороно министерствын, военный инфраструктурын, оборонно-промышленный да топливно-энергетический комплекс-влакын, связьын, промышленность ден транспортын объектлашт верланымым почын ончыкташ полшышо данный-шамычым ТУЙ (СМИ) ден интернет кумдыкыш вераҥдаш чарен.
Законым пудыртышо граждан-влаклан 1-3 тӱжем теҥге кугытан административный штрафым палемденыт, должностьышто улшо еҥ-шамычлан – 10-30 тӱжем теҥгем, организаций ден тӧнеж-влаклан – 50-150 тӱжем теҥгем.
Административный правам пудыртымо нерген протоколым тиде сфер дене кылдалтше министерстве ден ведомство вуйлатыше-шамыч, нунын алмаштышышт, тыгак верласе шкевиктем органын должностьышто улшо еҥже-влак ыштен кертыт. Делам мировой судья-шамыч ончаш тӱҥалыт.
Сессийыште пеҥгыдемдыме эше ик закон Волжский, У Торъял да Шернур муниципал округ-влак дене кылдалтын.
Норматив акт дене нине округлаште муниципал образований вуйлатышым сайлыме йӧным рашемденыт.
Тудын дене келшышын, верласе депутат-влакын погынымашлашкышт кандидатур-шамычым Марий Элым вуйлатыше политический партий-влакын, Верысе шкевиктемым вияҥдыме всероссийский ассоциацийын, регионысо Муниципал образований-влакын советыштын да Мер палатын темлымышт почеш пурта. Кандидат-влак шотышто чыла темлымашым лӱмын чумырымо комиссий онча. Тылеч вара веле республикым вуйлатыше муниципал образованийым вуйлатышын должностьышкыжо кокыт деч шагал огыл кандидатым палемда.
Муниципал образований вуйлатышым сайлыме нерген пытартыш пунчалым муниципал округысо депутат-влакын погынымашышт луктеш.
Депутат-влакын погынымашыштым представительный органын составше гыч сайлыме председатель вуйлаташ тӱҥалеш. Муниципал образованийын представительный органжын председательже ончычсо семынак муниципал должностьышто лиеш да, муниципал образованийын уставше дене келшышын, шке пашажым постоянный манме негызыште шуктен кертеш.
Тыге, депутат-влак луымшо сессийыште Марий Элын кум законжо ден Кугыжаныш Погынын куд пунчалжым пеҥгыдемденыт.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.