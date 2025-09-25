Кучемыште

«Пашадарын кугытшым шотыш налман»

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 45 гана онченыт

 

Таче Марий Эл Кугыжаныш Погынын Конгресс полатыштыже Депутатын кечыже эртен. 

Тудо шуко пачеран пӧртлаште тӱшка погым капитально олмыктымылан эн изи взносым палемдыме нерген пунчалым лукмо йодышлан пӧлеклалтын.

Ойырен налме темын кӱлешлыкшым шукерте огыл Москваште эртаралтше Илыме-коммунал озанлыкым вияҥдыме всероссийский форум ден Капитально олмыктымашын регионласе операторжо-шамычын Х юбилейный всероссийский съездыштат пеҥгыдемда.

Заседанийыште тӱҥ докладым Марий Элын чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министрже Александр Горбунов ыштен. Тудо шуко пачеран пӧртыштӧ тӱшка погым капитально олмыктымылан взносын у кугытшым – 1 квадрат метр кумдыклан 23 теҥгеат 54 ыр – увертарен.

– Кызытсе тарифым вашталташ кӱлмым чыланат умылена, но тидын дене пырля регионыштына пашадарын кугужак огыл улмыжымат шотыш налман. Ме палена, Юл кундем федерал округысо регионлаште капитально олмыктымылан тӱрлын тӱлат. Сандене, депутат-влак, мый Марий Элын чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министерствыжлан чыла факторым тӱткын шымлаш да таче пачер оза-влаклан капитально олмыктымылан тӱлаш палемдыме взносым иземдаш лийме йодышым сайынрак ончаш темлем, – у тариф шотышто манын Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин.

Депутат корпус марий парламентымвуйлатыше дене тичмашнек келшен.

Маргарита ИВАНОВА.

Авторын фотожо.

 

