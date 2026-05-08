Вуйым савеныт, пеледышым пыштеныт

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, специальный военный операцийын ветеранже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов Шернур муниципал округышто Сеҥымаш кече вашеш эртаралтше автопробегыш ушнен.
Автомобиль колоннышто тыгак СВО-н ветеранже-влак ден нунын ешышт, Шочмо элым аралыше-шамычын ешыштын комитетышт, Шернур округысо администраций да депутат-влак погынымаш, Молодёжный парламент гыч представитель-влак лийыныт.
70 километр утла кужытан автопробег икмыняр илемым авалтен. Участник-влак Кукнур, Шернур да Купран шӱгарлаште спецоперацийыште вуйым пыштыше сарзе-шамычлан вуйым савеныт, Казанский да Марисола селалаште, Ӱлыл Рушэҥер, Куэрсола да Памашсола яллаште обелиск ден мемориал воктеке пеледышым пыштеныт.
«Индешымше май вашеш ме Шочмо элнан эрыкше верч шкем чаманыде кредалше кажне еҥым – Кугу Ачамланде сарын фронтовикше гыч тӱҥалын специальный военный операцийын сарзыже марте – шарналтышаш да тиде порысым самырык тукымлан кодышаш улына», – мероприятийыште палемден Александр Смирнов.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.