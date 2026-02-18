САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Крым гыч Камчатке марте

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

 

Йошкар-Олаште Россий студент отряд-влакын кечыштым палемденыт.

Марий кугыжаныш университетыште эртыше «Паша кеҥежын стартше» торжественный мероприятийыште республикым вуйлатыше Юрий Зайцев лийын, тудым социальный сетьла гоч студент-влак шкак ӱжыныт.

Регионым вуйлатыше палемден: тений Марий Элын студотряд толкынжылан 60 ий темеш. «Студент отряд – рвезылык да, мутат уке, шочмо элым, кундемым йӧратымаш, калыклан пайдале лиймаш. Мемнан студотряд-влакын авалтыме пашашт кумда: медицине, сервис, чоҥымаш… Крым гыч Камчатке марте тӱням сайракым ышташ тыршыше ӱдыр-рвезына-влакым вашлияш лиеш», – каласен Юрий Зайцев.

Марий Эл – молодёжьын сай тӱҥалтышыжым илышыш пурташ йӧным ыштыше регион. 2025 ийыште самырык-шамычлан паша верым муаш, моштымашым вияҥдаш республикын бюджетше гыч ик миллион теҥге ойыралтын.

Регионышто студотряд толкыным Марий Элын Молодёжь политике комитетше да «Россий Студент Отряд-влак» общероссийский мер организацийын регионысо пӧлкаже вияҥдат. Нуно исполнительный кучем дене пырля паша отрядыш ушнышо ӱдыр-рвезе-влаклан элна мучко верланыше объектлаш каяш йӧным ыштат.

Пайрем кечын Юрий Зайцев студотряд толкынын ик эн чолга, тыршыше еҥже-влаклан наградым кучыктен. «Россий Студент Отряд-влак» мер организацийын Почётан знакше дене проводник-влакын «Регион 12» отрядыштын боецше Полина Дмитриева, Марий регионысо пӧлкан штабшым вуйлатышын алмаштышыже Саеда Курбанова палемдалтыныт.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Денис Речкинын фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
СПОРТ УВЕР ЙОГЫН

Чаманымаш: Марий Элын заслуженный тренерже Михаил Осипов ош тӱня дене чеверласен

1 апрельыште Марий Эл Республикын заслуженный тренерже М.И.Осипов ӱмыр лугыч лийын. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Гитарым, гармоньым да эше шӱвырым шокта!

15 февральыште Сеҥымашын XXX идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште Артур Ефремовын концертше лиеш. Тудым самырык мурызо «Ончал тый мыйын шинчашкем» лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элысе икшыве-влак Икымше каналыш логал кертыт

Икымше каналыште ончыктымо «Лучше всех!» шоу-програмым ямдылыше-влак кумылан икшыве-шамычым тушко ушнаш ӱжыт. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий