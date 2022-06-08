УВЕР ЙОГЫН

Пагалыме профессорым шарнен

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

7 июньышто Марий Элыште университет образованийлан  50 ий теммым палемдыме кышкарыште Россий Федерацийысе кӱшыл школын сулло пашаеҥже, Йошкар-Олан почётан гражданинже, историй науко доктор, Марий кугыжаныш университетыште отечественный историй кафедрын профессоржо Ксенофонт Сануковлан мемориал оҥам почыныт.

Торжественный почмаште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин, республикысе ректор-влакын ушемыштын председательже Михаил Швецов, Йошкар-Оласе администрацийын еҥже да вузын историй-филологий факультетышн преподавательже-влак лийыныт.

Ксенофонт Никанорович – Россий Федерацийыште национальный кылын, политикын историйыштым шымлыше ик эн ончыл шанчыеҥ. Тудо – этнополитологий, финноугроведений, историографий, исторический биографий областьлаште кумдан палыме учёный. Пел курым утла жапым тиде айдеме шанче-шымлыме пашалан пӧлеклен, Марий кундемыштына лийше событий-шамычлан акым пуэн. Пырля пашам ыштыше да студент-влаклан Ксенофонт Никанорович кугу авторитет, а калыкын пагалыме еҥже лийын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университет гыч налме.

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