Пагалыме профессорым шарнен

7 июньышто Марий Элыште университет образованийлан 50 ий теммым палемдыме кышкарыште Россий Федерацийысе кӱшыл школын сулло пашаеҥже, Йошкар-Олан почётан гражданинже, историй науко доктор, Марий кугыжаныш университетыште отечественный историй кафедрын профессоржо Ксенофонт Сануковлан мемориал оҥам почыныт.
Торжественный почмаште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин, республикысе ректор-влакын ушемыштын председательже Михаил Швецов, Йошкар-Оласе администрацийын еҥже да вузын историй-филологий факультетышн преподавательже-влак лийыныт.
Ксенофонт Никанорович – Россий Федерацийыште национальный кылын, политикын историйыштым шымлыше ик эн ончыл шанчыеҥ. Тудо – этнополитологий, финноугроведений, историографий, исторический биографий областьлаште кумдан палыме учёный. Пел курым утла жапым тиде айдеме шанче-шымлыме пашалан пӧлеклен, Марий кундемыштына лийше событий-шамычлан акым пуэн. Пырля пашам ыштыше да студент-влаклан Ксенофонт Никанорович кугу авторитет, а калыкын пагалыме еҥже лийын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университет гыч налме.