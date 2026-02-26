Провой велне
Корно саемеш – кыл пеҥгыдемеш
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект дене келшышын, Звенигово районышто тений 14 километр утла регионал автомобиль корным уэмдаш палемдыме.
Эртыше сезонышто ты районышто изи яллашке кок корным нормативлан келшышыш шуктымо, тыгак республикын тӱҥ сеть радамышкыже пурышо корным уэмдыме. Олмыктымо паша 14,6 километр кужытышто шукталтын.
Тений Кокшайск ден Какшамарий ялла деке лишемме, Эсмекпляк – Лесная да Звенигово – Шолэҥер – Морко корныласе участке-влак уэмдалтыт. Чыла нине корно социально кӱлешанлан шотлалтыт. Мутлан, Эсмекпляк селаште тӱжем утла еҥ ила. Тыште кыдалаш школ, полицийын учстковый пунктшо, почто ден кочкыш сату кевыт-влак улыт. Ты корным олмыктымаш лишыл яллаште илыше-влаклан нине социально кӱлешан объектла деке куштылгынрак миен шуашышт йӧным ышта.
Нацпроектлам шуктен толмо ийлаште Звенигово районышто 142 километр утла корным уэмдыме. Шушаш ийлаште олмыктымо паша умбакыже шуйна, тидыже транспорт дене кудалыштме кылым саемда.
Юрий Исаков
Снимкыште: сезон шумеке, корно умбакыже уэмдалтеш
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ-н пресс-службыж деч налме.