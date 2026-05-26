Морко мланде тений адакат марий поэзийым да сылнымутым йӧратыше-влакым чумыра. 26 июньышто регион-влак кокласе черетан «Колумб лудмаш» таҥӱчаш пайрем (конкурс) Морко посёлкышто М.С.Степанов лӱмеш Тӱвыра да каныме рӱдерыште лиеш.

 

Пайрем «Сылнымут аршаш – Моркышто» маналтеш, кажне ийын «Марий Эл Республикын 2013–2030 ийлан кугыжаныш национальный политикыже» программе кӱшеш Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын, Республикысе калык усталык да тӱвыра-каныш паша шотышто шанче-методике рӱдерын, Марий Элысе Писатель ушемын полшымышт дене эртаралтеш. Таҥӱчаш пайремын вораҥдарышышт – Морко муниципал районысо тӱвыра, спорт да туризм шотышто пӧлка ден Морко рӱдӧ клуб системе.

 

Колумб лудмашке посна еҥ, тӱвыра учрежденийласе усталык коллектив-влак, школлаште тунемше, студент, самырык пашазе-влак да усталык интеллигенцийын еҥышт ушнен кертыт. Нуным районласе, республикысе, регионласе калык усталык Пӧрт (Рӱдер), национальный тӱвыра рӱдер, управлений-влак (пӧлка-влак) темлышаш улыт. Ийгот шот – 7 ий марте, 8 гыч 10, 11 гыч 14, 15 гыч 18 ий марте, 19 ийгыч да кугурак ийготан-влак.

 

Таҥӱчаш кок йыжыҥ дене эртаралтеш:
1-ше – верлаште ойырен налмаш (май–июнь),
2-шо – иктешлыше.
Йодмашым 19 июнь марте mcks2015@mail.ru электрон почтыш колтыман.
Кылым «Моркысо ЦКС» МБУК директорын алмаштышыже Любовь Фёдоровна Кириллова дене кучаш лиеш, тел.: 8 960 0908890.

УВЕР ЙОГЫН

