Кечышот ден калык пале

2 февраль – тичмаш тылзе.
Тылзын вашталтмыж дене океан вӱдын нӧлталалтмыже але, мӧҥгешла, волен кайымыже кылдалтыныт. Тидыже поснак у але тичмаш тылзе годым шижалтеш, палемдат учёный-влак.
Марий кумалтышын чинче тушыжо:
«Мер юмо! Поро еш кӧргыштӧ чылаштланат тазалыкым-эсенлыкым пуэн шого, кугурак-влаклан икшывылан шӱман лияш, изиракшылан кугуракым пагалаш, икте-весе дене веселан илаш, кугураклан савырым, изираклан уш-акылым пуэн шого. Поро эргыланна поро шешкым налаш, поро ӱдырнам поро марийлан марлан пуаш, поро уныка-влакым ужаш тыланена. Ача-ава йӱлам ынышт кудалте, коктын возын, кумытын кынелаш, кумыт гыч нылытын лияш, нылыт гычын визытын лияш йодына…»
«Марий сугынь» книга (2005 ий) гыч налме.
Черке йӱла почеш
2 февраль – преподобный Евфимий Великийын кечыже.
3 февраль – Юмын Аван «Куандарыше» («Отрада и Утешение») юмоҥажын кечыже.
6 февраль – Петербургысо поро пиалан Ксения аванан кечыже. Тудын юмоҥажлан марлан каяш, азам ышташ, неле чер деч эрнаш, осалым шонышо-влак деч аралалташ, у пашам тӱҥалаш, еш ратым шотыш кондаш шонышо-влак кумалыт. Эн кӱчык молитваже тыгай: «Святой Ксения авана, кумал юмылан мемнан верч!»
7 февраль – Российысе новомученик ден исповедник-влакын погынышт.
2-8 февраль – мытарь ден фарисейын арняшт. Кугу пӱтым кучымо пагытлан ямдылалтме арня. Евангелийыште возымо почеш, фарисей шкенжым сулыканлан шотлен огыл, а мытарь, мӧҥгешла, чот языкан улмыжым умылен да уло чонжо дене ӧкынен.
Калык пале
Февраль тӱҥалтыште леве, лум шула – шурно сайынжак ок шоч.
Февраль йӱштӧ – кеҥеж ояр лиеш.
Февральыште пӧрш шуко – кеҥежым шуко гана лупс возеш, да мӱй шуко лиеш.
Февральыште йӱштӧ кече шуко – теле кӱчык лиеш.
Февральыште лум шагал – кеҥежым кукшо лиеш.
Февральыште кӱдырчӧ кӱдырта – виян мардеж толшашлан.
Лум пушеҥге укшыш, электротул меҥгыш, воштырыш пижеш – левешта.
Эҥерыште вӱд ий ӱмбаке лектеш – чот йӱкшемда.
Калыкмут:
Кодшо пашаш лум лумеш.
Лӱддымым тӱня йӧрата.
Мамык гай пушкыдо пыстыл денат айдемын чонжым сусырташ лиеш.
Манеш-манешын ик йолжо кӱчык манеш.
Маскат шке моштымыж семын кушта.
Шкендым шке ит мокто, колышт – кузе еҥ мокта.
Ӱмырым илен эртарышын темлымашыже:
Мыняр шагалрак тургыжланет, тунар пиаланрак лият.
Сусыргышо чон, пуста кӱсен, лектыш укелык илышын эн сай кум туныктышыжлан шотлалтыт.
Утыжым поро лият гын, лушкыдырак улмылан шотлат.
Илышыште иктаж-мом йомдарымаш южгунам ончыкылыкыш ошкылышкат савырнен кертеш.
Вес еҥын каҥашыжым эре колыштмо олмеш лучо шкендым утларак колышт.
Светлана Носова ямдылен
Снимкыште:Йошкар-Оласе Амстердам эҥерсерыште теве тыгай оҥай пӧртат уло.
Светлана Носован фотожо