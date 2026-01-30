ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале

Светлана Носова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

2 февраль  – тичмаш тылзе.

Тылзын вашталтмыж дене океан вӱдын нӧлталалтмыже але, мӧҥгешла, волен кайымыже кылдалтыныт. Тидыже поснак у  але тичмаш тылзе годым шижалтеш, палемдат учёный-влак.

Марий кумалтышын чинче тушыжо:

«Мер юмо! Поро еш кӧргыштӧ чылаштланат тазалыкым-эсенлыкым пуэн шого, кугурак-влаклан икшывылан шӱман лияш, изиракшылан кугуракым пагалаш, икте-весе дене веселан илаш, кугураклан савырым, изираклан уш-акылым пуэн шого. Поро эргыланна поро шешкым налаш, поро ӱдырнам поро марийлан марлан пуаш, поро уныка-влакым ужаш тыланена. Ача-ава йӱлам ынышт кудалте, коктын возын, кумытын кынелаш, кумыт гыч нылытын лияш, нылыт гычын визытын лияш йодына…»

«Марий сугынь» книга (2005 ий) гыч налме.

Черке йӱла почеш

2 февраль  – преподобный Евфимий Великийын кечыже.

3 февраль – Юмын Аван «Куандарыше» («Отрада и Утешение») юмоҥажын кечыже.

6 февраль – Петербургысо поро пиалан Ксения аванан кечыже. Тудын юмоҥажлан  марлан каяш, азам ышташ, неле чер деч эрнаш, осалым шонышо-влак деч аралалташ,  у пашам тӱҥалаш, еш ратым шотыш кондаш шонышо-влак кумалыт. Эн кӱчык молитваже  тыгай: «Святой Ксения авана, кумал юмылан мемнан верч!»

7 февраль – Российысе новомученик ден исповедник-влакын погынышт.

2-8 февраль – мытарь ден фарисейын арняшт. Кугу пӱтым кучымо пагытлан ямдылалтме арня. Евангелийыште возымо почеш, фарисей шкенжым сулыканлан шотлен огыл, а мытарь, мӧҥгешла, чот языкан улмыжым умылен да уло чонжо дене  ӧкынен.

Калык пале

Февраль тӱҥалтыште леве, лум шула – шурно сайынжак ок шоч.

Февраль йӱштӧ – кеҥеж ояр лиеш.

Февральыште пӧрш шуко – кеҥежым  шуко гана лупс возеш, да мӱй шуко лиеш.

Февральыште йӱштӧ кече шуко  – теле кӱчык лиеш.

Февральыште лум шагал – кеҥежым кукшо лиеш.

Февральыште кӱдырчӧ кӱдырта – виян мардеж толшашлан.

Лум пушеҥге укшыш, электротул меҥгыш, воштырыш пижеш – левешта.

Эҥерыште вӱд  ий ӱмбаке лектеш – чот йӱкшемда.

Калыкмут:

Кодшо пашаш лум лумеш.

Лӱддымым тӱня йӧрата.

Мамык гай пушкыдо пыстыл денат айдемын чонжым сусырташ лиеш.

Манеш-манешын ик йолжо кӱчык манеш.

Маскат шке моштымыж семын кушта.

Шкендым шке ит мокто, колышт – кузе еҥ мокта.

Ӱмырым илен эртарышын темлымашыже:

Мыняр шагалрак тургыжланет, тунар пиаланрак лият.

Сусыргышо чон, пуста кӱсен, лектыш укелык илышын эн сай кум туныктышыжлан шотлалтыт.

Утыжым поро лият гын, лушкыдырак улмылан шотлат.

Илышыште иктаж-мом йомдарымаш южгунам ончыкылыкыш ошкылышкат савырнен кертеш.

Вес еҥын каҥашыжым эре колыштмо олмеш лучо шкендым утларак колышт.

Светлана Носова ямдылен

Снимкыште:Йошкар-Оласе Амстердам эҥерсерыште теве тыгай оҥай пӧртат уло.

Светлана Носован фотожо

 

 

 

ЙӰЛА
ЙӰЛА
