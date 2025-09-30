Кечышот ден калык пале:

Черке йӱла почеш:
30 сентябрь – Святой орланыше Вера, Надежда, Любовь ден нунын София аваштым пагален шарныме кече.
4 октябрь – Святитель Димитрий Ростовскийын кечыже.
Марий кумалтышын чинче тушыжо:
Казнам чумырымо кумалтыш:
«Поро дене толын шогыза, Мер Кугу Юмо, Мер Юмын Пиямбарже, Кугу Пӱрышӧ, Пӱрышын Пиямбарже!
Курык Кугыза, Поро Лемдетӱр, Пиямбар дене шуко шонен коштынам, сатужымат ончен-куштенам, усталык уш дене, кид-йол дене тӧрлен, сӧрастарен шогенам.
Таче кугыжан кугу пазарышке лектын, ӱй печкетым, мӱй печкетым, меж мешакетым, янлык коваштетым тестелен шогалтенам. Кайыквусыжымат тестеленам, кум тӱрлӧ вольыкшымат луктын шогалтенам. Кум тӱрлӧ кинде возшымат конден шогалтенам. Усталык кид дене ыштыме тарманжымат погаштаренам. Кӱршан вургемжымат луктын пыштенам.
Ончыко тичмашым ыштен, ужалшаш сатум койышаным ыштен, поян купеч-влакым чыгылтен, мыйын ужалшаш сату ончыко конден шогалтыза. Ик атыжым йошкар оксат денат, вес атыжым кугыжан тӱсан денат теме. Алал лийже!»
«Марла календарь» гыч (2021 ий) налме.
Калык пале:
Октябрь тӱҥалтыште куэ лышташ эше шуко гын, лум вараш толеш.
Октябрьыште могай кечын икымше лум возеш, тугай числаште апрельыште лум шулен пыта.
Лышташ писын йоген пыта гын, теле йӱштӧ лиеш.
Шыжым пеледыш угыч пеледеш – шыже леве лиеш да кужун шуйна.
Кайыккомбо шокшо велыш каяш ок вашке – теле толмеш эше тора.
Октябрь тӱҥалтыште леве да кукшо игече шога гын, теле вараш толеш.
Калыкмут:
Еҥ кумылым ужат гын, шке кумылет кодеш.
Пашам кумылын ыштет гын, тоят пеледеш.
Шкет илыш куанын родыжо огыл.
Пареҥгат тарватыде ок куш.
Еҥ паша эре куштылгын чучеш.
Шинчыше кӱ регенчым шупшеш.
Ӱмырым илен эртарышын каҥашыже:
Илыш деч эн сайжым гына налза, чыла погаш тӱҥалыда гын, нумалын огыда сеҥе.
Тӱням вашталташ шонет гын, ончыч воштончышышто койшо еҥ гыч тӱҥал.
Айдеме чыла кертеш, шукыж годым тудлан йогыжо, лӱдмӧ койышыжо да шкалан ӱшаныдымашыже мешаят.
Светлана Носова ямдылен.
Снимкыште: Йошкар-Оласе ик каныме верыш пурымо омса валне тыгай сӱрет-влакым ужаш лиеш.
Светлана Носован фотожо
