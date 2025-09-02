Кечым палемденыт

Марий Эл Кугыжаныш Погынын президиумжо парламентын шушаш кок сессийжым эртарыме нерген пунчалым луктын.
Президиумын черетан заседанийыштыже икмыняр пунчалым пеҥгыдемденыт. Икымшыже парламентын шушаш кок сессийжын жапшым палемдыме дене кылдалтын.
Лишыл сессий Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш 9 сентябрьыште лиеш. Регионым вуйлатыше депутат корпуслан закон-влакын кум проектыштым, ты шотыштак республикын тенийысе бюджетышкыже вашталтышым пуртымо нерген проектым, ончаш пуэн. Президиум сессийын паша кышкаржым пеҥгыдемден, секретариатын составше да паша радамже шотышто темлымашым ыштен.
Луымшо сессийлан ямдылалтме кышкарыште 3 сентябрьыште Депутатын кечыже лиеш. Тушто парламентарий-влак ончаш темлыме законопроект-шамычым лончылат.
Латикымше сессийым 23 октябрьыште эртараш палемдыме.
Президиумын йыжыҥъеҥже-влак тыгак 24 июльышто эртыше индешымше сессийым иктешленыт да «Ялозанлыклан палемдалтше мландын оборотшо нерген» федерал законын 6-шо статьяшкыже вашталтышым пуртымо нерген» федерал законын проектше дене келшеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.