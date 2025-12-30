У ий салам
Волжский район
Кажне идалыкын – шке ойыртемже
Мыланна гын тений игече келшыше ыле – йӱр кӱлмӧ семын лийын. Сандене пасушто ковышта, пареҥге, ушмен сайын кушкыныт, теплицыштат кияр ден помидор туто лектышым пуэныт. Тыгодымак шӱкшудо пошымылан кӧра паша ешаралтын. Но ял калык полшен.
Тунамак тунемше-влак эҥертыш лийыныт. Пӧтъял школ дене пырля тений агроклассым почынна. Тусо ӱдыр-рвезе-влак мемнан деке практикыш коштыныт, ялозанлык техникым вӱдаш, овощевод пашалан тунемыныт да полшеныт. Тидын кӱлешлыкшым умылен, школышто паша дене шуарен куштымылан угыч тӱткышым ойыраш тӱҥалме. Эше ӱмаштак ойленам ыле: агрокласс – яллан пашаеҥым профессионально туныктымаште кӱлешан негыз.
Шушаш ийынат ты сомылым умбакыже шуена. Курал-ӱдымӧ кумдыкнам ешарен, шукырак еҥым ушаш, ял калыклан паша верым пуаш шонена. Техникына сита. Кияр ден помидорым куштымо теплицына ден пакчасаскам аралыме вернат ситышын улыт.
Чылам: шкенан пашаеҥна-влакым, Пӧтъял школын тунемшыже-шамычым, Волжский район калыкым – У ий дене саламлем. Калыкна шке мландыжым да пашам йӧрата. Тек тиде кумыл умбакыже вияҥеш, тӱшка пашана ушнен толеш. Таза да пиалан лийза!
Андрей ПУШКИН,
ИП, «Овощная лагуна» кооператив вуйлатыше,
районысо депутат-влак погынымаш вуйлатышын алмаштышыже.
Учимсола.
Юрий Исаков ямдылен.
Альбом гыч налме фото.