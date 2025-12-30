УВЕР ЙОГЫН

Кажне идалыкын – шке ойыртемже

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

У ий салам

Волжский район

Мыланна гын тений игече келшыше ыле – йӱр кӱлмӧ семын лийын. Сандене пасушто ковышта, пареҥге, ушмен сайын кушкыныт, теплицыштат кияр ден помидор туто лектышым пуэныт. Тыгодымак шӱкшудо пошымылан кӧра паша ешаралтын. Но ял калык полшен.

Тунамак тунемше-влак эҥертыш лийыныт. Пӧтъял школ дене пырля тений агроклассым почынна. Тусо ӱдыр-рвезе-влак мемнан деке практикыш коштыныт, ялозанлык техникым вӱдаш, овощевод пашалан тунемыныт да полшеныт. Тидын кӱлешлыкшым умылен, школышто паша дене шуарен куштымылан угыч тӱткышым ойыраш тӱҥалме. Эше ӱмаштак ойленам ыле: агрокласс – яллан пашаеҥым профессионально туныктымаште кӱлешан негыз.

Шушаш ийынат ты сомылым умбакыже шуена. Курал-ӱдымӧ кумдыкнам ешарен, шукырак еҥым ушаш, ял калыклан паша верым пуаш шонена. Техникына сита. Кияр ден помидорым куштымо теплицына ден пакчасаскам аралыме вернат ситышын улыт.

Чылам: шкенан пашаеҥна-влакым, Пӧтъял школын тунемшыже-шамычым, Волжский район калыкым – У ий дене саламлем. Калыкна шке мландыжым да пашам йӧрата. Тек тиде кумыл умбакыже вияҥеш, тӱшка пашана ушнен толеш. Таза да пиалан лийза!

Андрей ПУШКИН,

ИП, «Овощная лагуна» кооператив вуйлатыше,

районысо депутат-влак погынымаш вуйлатышын алмаштышыже.

Учимсола.

Юрий Исаков ямдылен.

Альбом гыч налме фото.

