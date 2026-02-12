Калык семӱзгарлан шотленыт

Меман элыште кӱсле ынде калык семӱзгарлан шотлалтеш.
Тидын шотышто Москваште эртыше «Растилище гусляров России» конкурс годым меморандумым пеҥгыдемденыт.
Конкурс икымше гана эртаралтын да элнан ятыр регионжо гыч ты семӱзгарым шоктышо 500 наре мастар еҥым, коллективым чумырен. Нуно тӱрлӧ ийготан лийыныт, кум ияш гыч 90 ияш марте. «Кӱсле – тиде мемнан музыкальный поянлыкна», – каласен конкурсын оргкомитетшын председательже Кирилл Богомолов.
Марий калыкынат тыгай семӱзгарже акрет годсек уло. Тудо трапеций форман, тӱҥ шотышто корпусшым куэ, ваштар оҥа гыч ыштат, а кӱшыл декажым – моритлыме кож але нулго оҥа гыч. Ожно кӱсле кыллан вольык шолым кучылтыныт гын, варажым тудым вурс гыч ыштымышке кусненыт.
Кӱслем марий-влак кеч-могай пайремыште, сӱаныште, кумалтыш годым шоктеныт. Ончычшо тудо лачшымак пӧреҥ семӱзгарлан шотлалтын, а таче тӱҥ шотышто ӱдырамаш-влак шоктат. Чаманен каласыман, тудым ыштыше мастар-влак уке гаяк. Теве Йошкар-Олаште марий, татар кӱслем татар калыкын эргыже Гарай Магсумьянов ышта.
Снимкыште: И.С.Палантай лӱмеш Тӱвыра да сымыктыш колледжын «Чынчывий» кӱслезе-влак ансамбльже – «Артекыште» (вуйлатышыже Марина Завойскина) выступатлымышт годым.
Фотом ансамбльын воткыл лаштыкше гыч налме.