Йодыт, увертарат, вашмутым налыт

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже кодшо ийыште потребитель-влакын йодмашышт дене пашам ыштымым иктешлен.

Идалык мучко филиалын специалистше-влак Марий Эл Республикыште илыше-влак деч пурышо 23 тӱжем йодмаш почеш, терген, вашмутым пуэныт да мерым ыштеныт.

Энергетик-влакын «Волгыдо линий 220» маналтше шокшо линийышт ик эн пайдаланыме лийын кодеш: тушко 2025 ийыште чумыр йодмаш гыч 63  процентше пурен. Кандаш тӱжем наре йодмашым потребитель-влак компанийын дистанционный сервисше – «Россеть» ПАО-н электросеть услуго (Портал-ТП.рф) да «Волгыдо эл» («Светлая страна») портал-влак – гоч колтеныт.

Электровийым ситарыме шотышто кӱрылтыш лийме нерген шижтараш тыгак «Электроэнергийым йӧртымӧ нерген увертарымаш» сервис кучылталтеш. Тудо «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н официальный сайтыштыже, тыгак «Тул уло!» («Есть свет!») мобильный приложенийыште вераҥдалтын. Тудын полшымыж дене потребитель-влак электровий укелык нерген писын увертарен, компаний деч вашмутым, тыгак посна адрес дене электротулым пуаш план почеш але аварийлан кӧра жаплан чарныме нерген пален налын кертыт. Электрон сервис гоч пурышо йодмаш-влак почеш вигак пашам ышташ пижыт.

Ушештарена: энергетик-влакын «Волгыдо линий 220» маналтше шокшо линийышт 8-800-220-0-220 (кӱчык номер – 220) телефон дене кече мучко пашам ышта, йыҥгыртымылан окса ок налалт.

Юрий Исаков.

Снимкыште: йодмаш пурен – тергыман, рашемдыман.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

УВЕР ЙОГЫН
