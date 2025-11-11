ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Икымше верыште!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 18 гана онченыт

 

Республикысе Столичный бизнес колледжын студенткыже Виктория Брагина «Россий – мыйын мландем!» всероссийский поэтический конкурсын «Россий – калык-влакын ешышт» номинацийыштыже

I верыш лектын.

Тиде конкурсышто тений элнан 82 регионжо да 5 йотэл гыч 1000 утла участник лийын. Сеҥыше-влакым 15 ноябрьыште Москваште саламлаш тӱҥалыт.

Палемдыман, Виктория Брагина тений октябрьыште  «Идалыкын студентше» регионысо конкурсышто гран-при дене палемдалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын воткылысе лаштыкше гыч налме.

 

УВЕР ЙОГЫН

Балетым йӧратыше-влак чумыргеныт

20 апрельыште Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академичесий театрыште Балетын артистше ден хореографше-влакын всероссийский конкурсышт почылтын. Тений тушко Российын лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

ВАЧЫШТЕ – КИТЕЛЬ, А ЧОНЫШТО – ОЙГО

1 апрельыште Марий Элыште «ГЕРОЙЫН ПЕЛАШЫЖЕ. ГЕРОЙЫН АВАЖЕ» патриотический фотопроект стартым налын. Тудым Медведево районысо Краснооктябрьский посёлкышто илыше, верысе лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

Ялозанлык: Еҥ ойго дене пиалан от лий гынат…

Евразийский экономический ушемын да Россий Федерацийын ветеринарно-санитарный йодмашыштым ик гана веле огыл пудыртымылан кӧра Россельхознадзор 26 февраль гыч элышкына лудаш…

