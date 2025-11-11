Икымше верыште!

Республикысе Столичный бизнес колледжын студенткыже Виктория Брагина «Россий – мыйын мландем!» всероссийский поэтический конкурсын «Россий – калык-влакын ешышт» номинацийыштыже
I верыш лектын.
Тиде конкурсышто тений элнан 82 регионжо да 5 йотэл гыч 1000 утла участник лийын. Сеҥыше-влакым 15 ноябрьыште Москваште саламлаш тӱҥалыт.
Палемдыман, Виктория Брагина тений октябрьыште «Идалыкын студентше» регионысо конкурсышто гран-при дене палемдалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын воткылысе лаштыкше гыч налме.