Эн мастар каменщик – ПМК-3 гыч

Йошкар-Оласе строительный техникумын, Торгово-технологический да Оршанкысе шуко профилян колледжлан конкурс площадкылаштышт регион кӱкшытан «Мунло-влакын моштымашышт» профессионал мастарлык конкурсышто сеҥыше да призёр-шамычым торжественно саламленыт.

Ушештарена тиде таҥасымашыште Ворлдскилс методике почеш 50 деч кугурак ийготан-влак мастарлыкым ончыктат. Тений тушто кугу стажан да паша опытан 16 конкурсант лийын. Нуно республикын экономике дене кылдалтше секторыштыжо каменщиклан, тунемме организацийлаште производство мастерлан да туныктышылан, дошкольный тӧнежлаште воспитательлан пашам ыштат.

Таҥасымаш кум компетенций дене лийын: «Кермычым оптымаш», «Ресторан сервис», «Дошкольный воспитаний». Сеҥыше да призёр-шамыч Марий Эл Образований да науко министерствын пашаеҥже-влак да молат саламленыт.

Сеҥыше-влакын лӱмышт:

«Кермычым оптымаш» компетенций

1-ше вер – Виталий Заболотских, «ПМК-3» АО;

2-шо вер – Василий Николашкин, «ПМК-5» АО;

3-шо вер – Владимир Соснин, «ПМК-5» АО.

«Ресторан сервис» компетенций

1-ше вер – Алевтина Лаврентьева, Торгово-технологический колледж;

2-шо вер Лидия Гаврилова, Торгово-технологический колледж;

3-шо вер – Евгений Моисеев, пенсионер.

«Дошкольный воспитаний» компетенций

1-ше вер – Ирина Васенева, Оршанкысе «Родничок» йочасад;

2-шо вер – Татьяна Белоусова, Оршанкысе «Колобок» йочасад;

3-шо вер – Светлана Мочалова, Кугунурысо «Изи мӱкш» йочасад ден Виктория Никифорова Йошкар-Оласе 14-ше №-ан «Петушок» йочасад.

Г.Кожевникова