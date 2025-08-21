Икымше лётчикнам шарнен

«Йошкар-Ола – Хлебниково» ойыртемалтше автопробег эртен.
Тудым Марий Элысе пограничник ветеран-влакын «Застава» мер организацийышт эртарен. Автопробег Марий кундемын икымше лётчикше, Икымше тӱнямбал сарын участникше Николай Кириллович Кокоринлан да Российысе сарзе-юж вийлан 113 ий теммыжлан пӧлеклалтын.
Легендарный лётчикын шӱгарже воктене шарнымаш митиг эртен. Землякна ныл гана Георгиевский ырес, Святая Аннан, Великомученник да Победоносец Георгийын орденышт (эн кӱшыл военный наградылан шотлалтеш) да Георгиевский оружий дене палемдалтын. Николай Кокорин «Ньюнор» аэроплан дене чоҥештылын, военный лётчик Пётр Нестеровын «мёртвая петля» трюкшым уэш ыштен, 1917 ий 16 майыште южысо бойышто колен. Лётчикым Марий Турек районысо Хлебниково селасе Юмым Шочыктышо Пресвятой Аван шочмыжлан черке воктеке тоеныт.
Митингыште «Застава» организацийын, верысе ял шотан илем вуйлатыше, тыште илыше да тунемше-влак лийыныт. Икымше тӱнямбал сарыште колышо-влакым ик тат шып шоген шарналтеныт, Н.К.Кокоринын шӱгар ӱмбакыже пеледышым пыштеныт.
Снимкыште: митинг годым.
Фотом Хлебниково модельный книгагудын воткыл лаштыкше гыч налме.