82 ий эртымеке – « Блокаде кинде»

27 январьыште Российын Сарзе чап кечыже палемдалтеш. Кугу Отечественный сар годым Ленинград йыр блокадым кӱрлмӧ кечым 1995 ий 13 мартыште федерал закон дене мемнан элыште лач тыгай шарнымашан кече радамыш пуртымо.
Тений Ленинградым фашист тӱшка деч утарымылан 82 ий темын. 872 кече Нева эҥерыште шогышо ола торешланен, но чыла чытен лектын. Миллион лишке еҥын илышыже тушто кӱрылтын, шукынжо шужен коленыт. Ладога ер гоч йӧнештарен кертме ий корно гына тушто илыше-влакан илен лекташ «полшен».
Ленинград кундемыште сар годым лийше историйым ынде ятыр ий тусо марий-влакын «Ший корно» калыкле-тӱвыра автономийыштын еҥже Галина Белашова шымла. Тудын тыршымыж денак рашемын: Ленинград блокадым кораҥдымаште Марий Эл гыч 5 тӱжем лишке еҥ кредалын.
Таклан огыл ончылий, Невский пятачок кумдыкышто, Интернациональный аллейыште Марий Эл Республикын стеллыжым почмо. Сар годым ты кумдыкышто Марий Эл гыч 170 еҥ шке вуйжым пыштен. Санкт-Петербургысо Пискаревский мемориал шӱгарлаштат Ленинградым утарымаште кредалше да вуйым пыштыше землякна-шамычлан Шарныктыш кӱм почмо.
Ты кечын Йошкар-Олаште да республикысе районлаште ты датым шарныме меропрятий-влак эртеныт. Иктыже – «Блокаде кинде» всероссийский акций. Тудын кышкарыште сарзе-патриот толкынын ӱдыр-рвезыже, волонтёр-влак 125 грамм нелытан кинде шултышым пуэденыт. Ленинградыште блокадым чытен лекше-шамычлан ик суткалан кукшо паёк шотеш лач тынар киндым пуэденыт. Но тудо тачысе кинде гай тамле лийын огыл, руашыш шӱльӧ, шож, кукуруз, соя ложашым, жмыхым, рис лузгам, пушеҥге шӱм гыч ыштыме ложашым, коншудым ешареныт. Кинде шултыш дене пырля тыгак Ленинград блокаде жапыште Таня Савичеван мом чытен лекмыж нерген возымо легендарный дневникше гыч лаштыкламат пуэденыт.
Чыла школ ден колледжлаште тунемше-влак сарзе-влакым шарныме мемориал воктеке пеледыш аршашым пыштеныт, ты шучко жап нерген утларак палдарыше лекций эртеныт, кинофильмымат ончыктеныт.
«Йошкар-Ола ден республикысе районлаште эртыше «Блокаде кинде» граждан-патриот акций, Таня Савичеван дневникше гыч лаштыкла – тиде совет калыкнан лӱддымылыкшӧ да чытышыже, могай ак дене мыланна Сеҥымаш толмо нерген шарнаш кӱлмым ушештарымаш», – серен шке МАХ каналыштыже регион вуйлатыше Юрий Зайцев.
Российысе Социальный фондын Марий Элысе пӧлкажын увертарымыж почеш, таче республикыште «Жителю блокадного Ленинграда» палым налше 7 еҥ ила. Мутлан, ты кечын Следственный комитетын пашаеҥже-влак Йошкар-Олаште илыше Татьяна Павловна Захаровам саламлаш миеныт.
Светлана Носова
Марий Эл вуйлатышын пресс-сужбыжын фотожо