Иктым пашаш налыныт, весым тунемаш колтеныт

Марий Элыште СВО-н ветеранже-влак ден нунын ешыштлан пашам муаш полшымашке виктаралтше «Работа для СВОих» акций эртен.
Мероприятийыш пашам кычалше да пашадыме 154 граждан, ты шотыштак СВО-н 40 участникше ден нунын 32 лишыл еҥышт, ушнен. Пашам пуышо 77 еҥ 238 вакансийым темлен.
Акций жапыште пашам пуышо-влак СВО-н 19 участникшым собеседованийыш ӱжыныт, ик лишыл еҥым мер пашаш пуртеныт, кызыт эше ик сарзым пашаш налме шотышто йодыш ончалтеш.
Тылеч посна участник-шамычлан профессийым ойырен налаш полшымо ныл тренингым, 17 тестированийым, 38 профконсультацийым эртареныт. 16 еҥ профориентаций шотышто кугыжаныш полыш мерылан йодмашым пуэн. Куд еҥым профессийлан тунемаш, ешартыш шинчымашым налаш колтымо. СВО-н кок участникшылан пашам пуышо дене экскурсийым организоватлыме.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.