Ик паша – илышым саемдаш

Россий Федерацийын Кугыжаныш Думыжо 2026 ий шошо сессийын кышкарыштыже икымше заседанийым эртарен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин мероприятийышке видео-конференц-кыл форматыште ушнен.
Кугыжаныш Думын председательже Вячеслав Володин Россий президент Владимир Путинын депутат-влаклан лектышан пашам тыланымыжым каласен. Тыгак кызыт парламентын ӱлыл палатыштыже 1078 законопроектым ончаш кӱлмӧ дене палдарен.
Эн ончыч шуктышаш паша, мутат уке, специальный военный операцийлан чыла шотыштат полшымо дене кылдалтын.
Законым лукмо пашан кӱлешан корныжо-влак коклаште тыгак икшыван еш-шамычлан полышым, граждан-влакым мошенник-шамыч деч аралымым, калыкын тазалыкшым перегымым, йоча-влаклан сай да лӱдыкшыдымӧ канышым организоватлымым палемдыме.
Депутат-влак заседанийыште икмыняр законын проектшым лончыленыт. Нуно СВО кумдыкышто пашам ыштыше боевой действийын ветеранже-влаклан ий еда ешартыш отпускым пуымо, СВО участник-шамычын тулыкеш кодшо пелашыштлан тунемаш пурымо годым льготым ыштыме, йоча канышым организоватлымаште регионым вуйлатыше-влакын ответственностьыштым кугемдыме, тӱнямбал ойпидышым ратифицироватлыме да шуко моло дене кылдалтыныт.
«Республикнан депутат корпусшо поснак социальный сферыште да СВО участник-влак ден нунын ешыштлан полшымо йодыш шотышто регионысо закон-влакым у федерал нормылан жапыштыже келыштарыме пашам умбакыже шуя. Мемнан иквереш шуктымо задачына – калыкын илышыжым саемдышашлан права велым йӧным ышташ», – законодатель-влак ончылан шындыме задаче ден заседанийыште лукмо пунчал-шамычын, Кугыжаныш Думо дене вашкылын кӱлешлыкыштым аклен палемден Михаил Васютин.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.