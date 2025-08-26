УВЕР ЙОГЫН

«Герои Марий Эл.Талешке-влак» программыш ушнышо-влакым мо вуча?

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев шке телеграм-каналыштыже «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программыш ушныжо СВО-н геройжо-влакым могай тунеммаш вучымо нерген каласен.

 

Талешке-влак ик ий кыртмен тунемаш тӱҥалыт. Программын негызше — «Герой-влакын жапышт» («Время Героев») федеральный программын эн сай туныктымо практикыже ден сай опыт.

 

Программыш ныл туныктымо модуль пура:

  • «Кугыжаныш политике ден кугыжаныш управлений системыже».
  • «Экономике ден финанс».
  • «Региональный ден муниципальный управлений».
  • «Управленийын тачысе кечылан келшен толшо технологийже».

 

Программын финалистше-влакым «Сосновый бор» санаторийыште туныкташ тӱҥалыт. Кажне участникын шке наставникше лиеш.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МЕР ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

У вуйлатыше дене пырля ончыко у ӱшан дене ончена

21 сентябрь республикын илышыштыже ик эн тӱҥ кече лийын –Йошкар-Олаште, Конгресс-влакын полатыштышт, Александр Евстифеевын Марий Эл вуйлатышын должностьышкыжо шогалмылан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Туриада-2018: Икымше кечынак ойыртемалтын

16 майыште Саратов областьыште «Туриада-2018» спортивно-туристический лагерьым почыныт. Тений тудо кумшо гана эртаралтеш. Участник-влакым Россий президентын Юл кундемысе полномочный лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Кечышот да калык пале

Марий йӱла почеш: 28 июнь – 9 июль – Пошкырт кундемыште Кугураклан (Кереметлан) кумалтыш почылтеш (тошто тылзылан июнь да лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий