«Герои Марий Эл.Талешке-влак» программыш ушнышо-влакым мо вуча?

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев шке телеграм-каналыштыже «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программыш ушныжо СВО-н геройжо-влакым могай тунеммаш вучымо нерген каласен.
Талешке-влак ик ий кыртмен тунемаш тӱҥалыт. Программын негызше — «Герой-влакын жапышт» («Время Героев») федеральный программын эн сай туныктымо практикыже ден сай опыт.
Программыш ныл туныктымо модуль пура:
- «Кугыжаныш политике ден кугыжаныш управлений системыже».
- «Экономике ден финанс».
- «Региональный ден муниципальный управлений».
- «Управленийын тачысе кечылан келшен толшо технологийже».
Программын финалистше-влакым «Сосновый бор» санаторийыште туныкташ тӱҥалыт. Кажне участникын шке наставникше лиеш.