МАРИЙ ТӰНЯ

 «Эрла толеш»

Светлана Носова Комментарий Материалым 14 гана онченыт

16 майыште Москваште, Российысе кугыжаныш йоча книгагудын кугу ончер залыштыже, «Эрла толеш» пластичекий спектакль лиеш.

Режиссёржо – «Высшая школа экономики» национальный исследоватльский университетын студенткыже Ксения Андреева. Тиде – марий ӱдырын диплом пашаже. Постановкым университет, «Каскад» проект школ, «Олыкмарий-влак» музыкальный группо, «Тумывий» ансамбль ямдылаш полшат. А спектакльжым ончыкташ РФ Президент пеленысе Марий Эл Республикын постоянный представительствыже йӧным ышта.   

«Пластический постановкылан негыз семын мый эрвелмарий-влакын «Кандыра» куштымашыштым налынам. Тудын гоч калыкнан икоян улмыжо да еҥ-влак кокласе пеҥгыде кылым  ончыкташ тыршенам. Фольклор йӱлам сценыште ончыктышашлык калык куштымашыш савыраш тыршенам.

 Спектакль кок ужаш гыч шога. Икымшыште «Тумывий» ансамбльын участникше-влак «Кандыран» версийжым ончыктат. Кокымшышто марий калыкын куштымаш йӱлажым капкылым тарватылме гоч уэмдаш, вес семынрак ончыкташ тыршена. Сценыште шке семын куштышо-влакым движенийышт моло дене ушнат.  Тидын годым кажныже импровизироватла, но иктыже весыжын тарванылмыжлан келыштаралташ тырша», – умылтара шке пашаж нерген Ксения Андреева.

Очыни, оҥай постановко лийшаш. Калык йӱла куштымашым у семын, творческий шӱлыш дене пойдарен ончыкташ тыршымаш ты йӱлажым калыкыште утларак шараш полшышаш. Сценарийым Арсений Никитинат сераш  полшен.  

 Снимкыште: постановко гыч композиций: шолаште – Виктория Аксёнова, пурлаште – Элина Кольцова.

Анастасия Смирнован фотожо.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ

Ик памаш, кок памаш…

Пермь кундемысе Суксун район Кызганде ялыште илыше марий ӱдырамаш Галина Панькован шке калыкшым, шочмо вержым йӧратыме, тудым чапландарыме, тӱзатыме лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Ӱдырамаш – илыш рӱдӧ

Пошкырт кундемысе «Эрвел марий» калыкле-тӱвыра автономий председательын алмаштышыже Ирина Аптыкаева «ЖЕНЩИНА — МАТЬ НАЦИИ» VI Всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын. лудаш…
МАРИЙ ТӰНЯ

Семык пайрем

Удмуртийыште Семык нерген вич фильм лектын. Ты паша Келшымаш пӧрт да «Одо Мари Ушем»  республикысе марий калык ушемын пырля лудаш…

Добавить комментарий