16 майыште Москваште, Российысе кугыжаныш йоча книгагудын кугу ончер залыштыже, «Эрла толеш» пластичекий спектакль лиеш.
Режиссёржо – «Высшая школа экономики» национальный исследоватльский университетын студенткыже Ксения Андреева. Тиде – марий ӱдырын диплом пашаже. Постановкым университет, «Каскад» проект школ, «Олыкмарий-влак» музыкальный группо, «Тумывий» ансамбль ямдылаш полшат. А спектакльжым ончыкташ РФ Президент пеленысе Марий Эл Республикын постоянный представительствыже йӧным ышта.
«Пластический постановкылан негыз семын мый эрвелмарий-влакын «Кандыра» куштымашыштым налынам. Тудын гоч калыкнан икоян улмыжо да еҥ-влак кокласе пеҥгыде кылым ончыкташ тыршенам. Фольклор йӱлам сценыште ончыктышашлык калык куштымашыш савыраш тыршенам.
Спектакль кок ужаш гыч шога. Икымшыште «Тумывий» ансамбльын участникше-влак «Кандыран» версийжым ончыктат. Кокымшышто марий калыкын куштымаш йӱлажым капкылым тарватылме гоч уэмдаш, вес семынрак ончыкташ тыршена. Сценыште шке семын куштышо-влакым движенийышт моло дене ушнат. Тидын годым кажныже импровизироватла, но иктыже весыжын тарванылмыжлан келыштаралташ тырша», – умылтара шке пашаж нерген Ксения Андреева.
Очыни, оҥай постановко лийшаш. Калык йӱла куштымашым у семын, творческий шӱлыш дене пойдарен ончыкташ тыршымаш ты йӱлажым калыкыште утларак шараш полшышаш. Сценарийым Арсений Никитинат сераш полшен.
Снимкыште: постановко гыч композиций: шолаште – Виктория Аксёнова, пурлаште – Элина Кольцова.
Анастасия Смирнован фотожо.