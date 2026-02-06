КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Эн сай пашаштым луктыт

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

18-27 марте республикнан рӱдолаштыже «Театральный Йошкар-Ола» фестиваль эрта.

Тушко профессионал театр коллектив-влак идалык мучко ямдылыме эн сай кок пашаштым аклаш луктыт. Лу кече жапыште чылаже 12 спектакльым ончаш лиеш. Фестивальым Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театр «Свадьба Фигаро» опер дене почеш.

М.Шкетан лӱмеш марий драмтеатр фестивальыш «Чоҥешта турня кашта» (20 март) ден «Записки юного врача» (25 март) постановко-влакым аклаш луктеш.

Театр коллектив-влакын пашаштым жюри тӱрлӧ номинацийыште акла.

Сеҥыше да Йыван Кырла лӱмеш национальный театр премийым налше-влакым 27 мартыште, Театрын тӱнямбал кечынже, саламлаш тӱҥалыт. Пайрем Марий самырык театрыште эрта.

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО СЫМЫКТЫШ ТЕАТР

«Хрусталь полат» эн чот келшен

27 мартыште, Театрын тӱнямбал кечынже, «Йошкар-Ола театральная» фестивальым иктешленыт да тӱрлӧ номинацийыште сеҥыше-влаклан Йыван Кырла лӱмеш национальный премийым кучыктеныт. лудаш…

КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ФОЛЬКЛОР

«Шачмӹ мӱлӓндӹ» эреак куанен вуча

Кодшо арня мучаште игече пылан, йӱран лийын. Теве 7 июльыштат республикнан рӱдолаштыже эр-эрденак йӱр йӱреш ыле. Туге гынат корнынам лудаш…

КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Тӱнямбалне икымше гана – орган да марий кӱсле

Ончыгече Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрыште икымше гана орган кӱсле дене пырля йоҥген. Тиде – кугу событий. лудаш…

