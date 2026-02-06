Эн сай пашаштым луктыт

18-27 марте республикнан рӱдолаштыже «Театральный Йошкар-Ола» фестиваль эрта.
Тушко профессионал театр коллектив-влак идалык мучко ямдылыме эн сай кок пашаштым аклаш луктыт. Лу кече жапыште чылаже 12 спектакльым ончаш лиеш. Фестивальым Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театр «Свадьба Фигаро» опер дене почеш.
М.Шкетан лӱмеш марий драмтеатр фестивальыш «Чоҥешта турня кашта» (20 март) ден «Записки юного врача» (25 март) постановко-влакым аклаш луктеш.
Театр коллектив-влакын пашаштым жюри тӱрлӧ номинацийыште акла.
Сеҥыше да Йыван Кырла лӱмеш национальный театр премийым налше-влакым 27 мартыште, Театрын тӱнямбал кечынже, саламлаш тӱҥалыт. Пайрем Марий самырык театрыште эрта.