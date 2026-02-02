МЕДИЦИНЕ

Эн ончычак шкеж деч йодын

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Республикысе йоча клинический больницын зданийышкыже Марий Элыште кумдан палыме врач Геннадий Заболотскихлан шарнымаш оҥам сакеныт.

Геннадий Харитонович 1941 ий 6 январьыште Параньга районысо Памашъялыште шочын. Озаҥ кугыжаныш медицине институтым тунем пытарымыж деч вара Марий Турек районысо Косолоп участковый больницыште педиатрлан, Оршанке районысо рӱдӧ да Йошкар-Оласе городской больницылаште хирурглан тыршен, пытартышыштыже хирургический отделенийым вуйлатен.

1983-2004 ийлаште Республикысе йоча больницыште ыштен, торакально-хирургический да хирургический отделенийын вуйлатышыже лийын.

1974-2001 ийлаште регионын Тазалык аралтыш министерствыштыже штат деч ӧрдыжысӧ тӱҥ йоча хирург лийын. Тудын вуйлатымыж почеш йоча хирургический службым почмо, 58 врач-специалистым ямдылыме.

Кӱкшӧ квалификациян врач республикысе медицине тӧнежлаште тыршыше коллегыже-влаклан поро ой-каҥаш дене полшен, больнице-шамычын илышыштышт чолган участвоватлен.

Шарнымаш оҥам торжественно почмо мероприятийыште тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Татьяна Бастракова республикысе йоча хирургический службылан негызым пыштыше, РСФСР-ын сулло врачше, Россий здравоохраненийын отличникше Геннадий Харитонович Заболотскихын профессионал качествыжым, пеҥгыде койыш-шоктышыжым, пашалан ӱшанле лиймыжым кӱкшын аклен.

Пагалыме врачын эргыже Сергей Заболотских эмлымверым вуйлатыше-влаклан ачажым порын шарнымылан да больницым нӧлтымаште надыржым кӱкшын аклымылан тауштен.

Геннадий Харитонович республикнан медицине аланыштыже простажак огыл ийлаште тыршен, эн ончычак персонал деч огыл, а шкеж деч пеҥгыдын йодын.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.

 

МЕДИЦИНЕ ТАЗАЛЫК
