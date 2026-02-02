Эн ончычак шкеж деч йодын

Республикысе йоча клинический больницын зданийышкыже Марий Элыште кумдан палыме врач Геннадий Заболотскихлан шарнымаш оҥам сакеныт.
Геннадий Харитонович 1941 ий 6 январьыште Параньга районысо Памашъялыште шочын. Озаҥ кугыжаныш медицине институтым тунем пытарымыж деч вара Марий Турек районысо Косолоп участковый больницыште педиатрлан, Оршанке районысо рӱдӧ да Йошкар-Оласе городской больницылаште хирурглан тыршен, пытартышыштыже хирургический отделенийым вуйлатен.
1983-2004 ийлаште Республикысе йоча больницыште ыштен, торакально-хирургический да хирургический отделенийын вуйлатышыже лийын.
1974-2001 ийлаште регионын Тазалык аралтыш министерствыштыже штат деч ӧрдыжысӧ тӱҥ йоча хирург лийын. Тудын вуйлатымыж почеш йоча хирургический службым почмо, 58 врач-специалистым ямдылыме.
Кӱкшӧ квалификациян врач республикысе медицине тӧнежлаште тыршыше коллегыже-влаклан поро ой-каҥаш дене полшен, больнице-шамычын илышыштышт чолган участвоватлен.
Шарнымаш оҥам торжественно почмо мероприятийыште тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Татьяна Бастракова республикысе йоча хирургический службылан негызым пыштыше, РСФСР-ын сулло врачше, Россий здравоохраненийын отличникше Геннадий Харитонович Заболотскихын профессионал качествыжым, пеҥгыде койыш-шоктышыжым, пашалан ӱшанле лиймыжым кӱкшын аклен.
Пагалыме врачын эргыже Сергей Заболотских эмлымверым вуйлатыше-влаклан ачажым порын шарнымылан да больницым нӧлтымаште надыржым кӱкшын аклымылан тауштен.
Геннадий Харитонович республикнан медицине аланыштыже простажак огыл ийлаште тыршен, эн ончычак персонал деч огыл, а шкеж деч пеҥгыдын йодын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.