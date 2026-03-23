Марий Элнан рӱдолаж гыч Кировысо гематологийым да вӱрым налмым-пуымым научнын шымлыме институтыш 18 ияш ӱдырым вертолёт дене наҥгайыме.
Пытартыш жапыште студентке шкенжым начарын шижын, но тиде ситыдымашым шуко тунеммыжлан кӧра нойымо дене умылтарен, а вара эшеат йӧсӧ лийын…
Йошкар-Оласе йоча больницын онкогематологический отделенийыштыже тергыме деч вара врач-влак пациентлан «пӱсӧ лимфобластный лейкоз» диагнозым шынденыт.
Йоча больницын стационарышкыже пыштыме эрлашын ӱдырлан 18 ий темын, да тудым кугыеҥ-влаклан палемдалтше эмлымверыш кусараш кӱлын.
Врач-шамыч нелын черланыше студентке шотышто Кировысо коллегышт дене мутланеныт, нуныжо пациентым шкешт деке эмлалташ налаш сӧреныт. Тыге ӱдырым Йошкар-Ола гыч Кировыш вертолёт дене наҥгаеныт.
Республикыштына пациент-влакым санитарный авиацийын вертолётшо дене кондыштарыме тиде случай – кокымшо. Тудо «Кужу да чолга илыш» национальный проектын «Экстренный медицине полышым саемдымаш» регионысо проектшым илышыш пуртымо кышкарыште шукталтеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.