Элнан куатше – икоян улмаште

Калык-влакын икоян улмышт – кугыжаныш политикын тӱҥ корныжо.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Кугыжаныш Думын Калык-влакын пашашт шотышто комитетшын Ижевскыште эртаралтше заседанийышкыже видеоконференцкыл йӧн дене ушнен. «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын илышыш пуртымо наставничестве кышкарыштыже заседанийыште СВО-н участникше, Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирноват пашам ыштен.
Россий парламентын ӱлыл палатыжын депутатше-влак Удмуртийысе коллегышт, кучемын федерал да регионал органже, мер организаций, традиционный конфессий-шамычын еҥышт дене пырля калык да конфессий-влак кокласе кылым пеҥгыдемдыме практике, кугыжаныш калыкле политикым регион да муниципал кӱкшытлаште илышыш пуртымо опыт дене палыме лийыныт.
Калык-влак кокласе келшымашын куатше ситуацийым жапын-жапын тергыме да лекше лӱдыкшым вигак кораҥдыме дене чак кылдалтын, палемденыт вашлиймаште.
Заседанийыште лекше йодыш-влак шотышто примерым конденыт да тудым решатлыме йӧн-шамычым лончыленыт. Мутлан, ик субъектыште мигрант-шамычын адаптацийышт дене кылдалтше регионысо стандарт лийын огыл, да верлаште паша нерген кутырен келшыме шотышто умылыдымаш лектын. Тиде ситыдымаш кугыжаныш программым тӧрлаташ амалым ыштен.
Кугыжаныш Думын Калык-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже Владимир Иванов кугыжаныш политикым илышыш пуртымо да тиде аланыште пунчалым лукмо годым ведомство-шамыч дене кылым ышташ, науко сообществе да специалист-влак дене каҥашаш каласен.
Маргарита Иванова.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.