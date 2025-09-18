Йылме ила – калык ила

Кугыжаныш Погынын депутатше-влак «Россий Федерацийысе калык-влакын йылмышт нерген» федерал законын у проектшым лончыленыт.
Совещаний Российын Науко да кӱшыл образований министерствыжын организоватлымыж почеш видеоконференцкыл режимыште эртен.
Законодатель, шанчызе, педагог да мер пашаеҥ-влак Россий президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш ямдылыме «Россий Федерацийысе калык-влакын йылмышт нерген» федерал законын у проектшым умбакыже лончылат.
Законын проектышкыже пуртымо вашталтыш-шамычым ончымылан пӧлеклалтше совещанийыш марий парламент гыч Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий Федераций президент пеленысе Наций-влак кокласе кыл шотышто советын йыжыҥъеҥже, Россий калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева, Тӱвыра, туризм да спорт комитетын председательже, Мер каҥашын вуйлатышыже Эдуард Александров, Науко, образований, национальный да молодёжный политике шотышто комитетын председательже, Бауманский лицейын директоржо Григорий Пейсахович, Тӱвыра, туризм да спорт комитетын йыжыҥъеҥже, Марий калык конгрессын председательже Эдуард Иманаев, Науко, образований, национальный да молодёжный политике шотышто комитетын йыжыҥъеҥже, Российысе марий-влакын федерал калыкле-тӱвыра автономийыштын исполнительный директоржо Наталья Пушкина ушненыт.
Заседанийыште Федеральный Погынымашын кок палатыжынат, науко сообществын да регион-влакын еҥышт законын проектшым сайынрак ямдылен шукташ темленыт.
Марий парламент федерал законын у проектше нерген шке шонымашыжым тылеч ончыч каласен ыле. Рашемденрак палемдаш гын, Марий Элын Кугыжаныш Погынжо Россий Федерацийысе республик-влакын кугыжаныш йылме дене лекше нормативный мутерыштым ямдылыме да могай жап гыч лукмо йодмаш-шамычым пеҥгыдемдыме шотышто правовой тӧрлымашым пурташ темлен. Тудыжо кугыжаныш йылме семын кучылталтше руш литератур йылме дене кылдалтын. Вес темлымашыже – нормативный мутер-влакым ямдылыме полномочийым субъект-влакын тиде сферыште науко пашам шуктышо кугыжаныш бюджет тӧнежыштлан пуаш.
Тиде каҥашымаште мемнан депутатна-шамыч Российлан калык йылме-влакым арален кодаш, нунылан кугыжаныш велым полшаш кӱлмым палемденыт.Тиде Россий кумдыкышто илыше калык-шамычлан кӱлеш. Тиде мемнан шуко нациян элыштына тыныс ден икоян улмым арален кодаш кӱлеш.
Ушештарена, кызыт вийыште улшо «Россий Федерацийысе калык-влакын йылмышт нерген» законым 1991 ий 25 октябрьыште приниматлыме. Тудым кызытсе жаплан келыштараш жап шуын.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.