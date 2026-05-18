«Единый Россий» партийын «Российысе села» проектше дене келшышын, «Земский почтальон-2026» конкурс эртаралтын

Палдаренна ыле: Марий Элыште Медведево район Пурсанур села гыч почтальонка Елена Логинова сеҥышыш лектын. Ынде тудо Россий кӱкшытыштӧ «Калык почтальон» лӱм верч таҥасаш тӱҥалеш.
Республикыште илыше-влак Еленалан сеҥашыже полшен кертыт. Тидлан vk.cc/cXv17o ссылке почеш калык йӱклымашке ушныман. Тудо 26 май марте шуйна.
Конкурсым эртараш Россий Федерацийын Цифровой вияҥмаш, кыл да тӱшка коммуникаций ден Ялозанлык министерствыже-влак, тыгак «Российын почтыжо» полшат.
Любовь Камалетдинова
М.Скобелевын фотожо