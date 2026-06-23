Кучемыште

«Единый Россий» партийын Калык программыже корным шотыш кондаш полшен

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 18 гана онченыт

Кугыжаныш Погынын депутатше Йошкар-Олаште корнын ик ужашыжым шотыш кондаш полшен.

 

Ленин проспект дене Комсомольский урем ден Гагарин проспектын ваш ушнымо верыштыже асфальтан шартыш уда лийын. Корнын ты ужашыштыже кажне кечын тӱжем дене автомобиль ден еҥ-влак эртат, тӱрлӧ административный оралте, МарГУ-н, Юлтехын тунемме корпусышт верланеныт. Шелше ден тӧрсыр-влак водитель ден йолешке-влаклан моткоч мешаеныт. Оласе калык регионысо парламентын еҥже-влак деч полышым йодыныт.

 

«Ме Йошкар-Оласе администрацийыш лектынна. Йодмынам колыныт. Кызыт ты кундемыште асфальтым вашталтыме, разметкым уэмдыме, чылажат лӱдыкшыдымӧ да йӧнан лийын», — умылтарен 2-шо № — ан Рӱдӧ одномандатный сайлыме округышто «Единый Россий» партий деч Кугыжаныш Погынын депутатше Михаил Швецов.

Лудаш темлена:
Кучемыште КУЧЕМЫШТЕ

Колаш да умылаш: самырык тукымлан мо кӱлеш?

26 февральыште Йошкар-Оласе Самырык-влакын полатыштышт Марий Эл Молодёжный парламентын кумдаҥдыме заседанийже форсайт-сессий форматыште эртен. Тушто Кугыжаныш Погынын депутатше-влак, Молодёжный лудаш…
Кучемыште

Идалык темме лӱмеш: Чын корным ойырен налме

Россий Президент Владимир Путинын Марий Эл вуйлатышылан Александр Евстифеевым темлымыжлан таче, 6 апрельыште, идалык темеш. 
Кучемыште

Кок вере сайлаш тӱҥалыт

Республикыште лишыл жапыште, 23 апрельыште, кок вере ешартыш сайлымаш эрта. Избирательный комиссий-влак шке пашаштым 12 апрельыште тӱҥалыныт. Тидын нерген лудаш…

Добавить комментарий