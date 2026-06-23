«Единый Россий» партийын Калык программыже корным шотыш кондаш полшен

Кугыжаныш Погынын депутатше Йошкар-Олаште корнын ик ужашыжым шотыш кондаш полшен.
Ленин проспект дене Комсомольский урем ден Гагарин проспектын ваш ушнымо верыштыже асфальтан шартыш уда лийын. Корнын ты ужашыштыже кажне кечын тӱжем дене автомобиль ден еҥ-влак эртат, тӱрлӧ административный оралте, МарГУ-н, Юлтехын тунемме корпусышт верланеныт. Шелше ден тӧрсыр-влак водитель ден йолешке-влаклан моткоч мешаеныт. Оласе калык регионысо парламентын еҥже-влак деч полышым йодыныт.
«Ме Йошкар-Оласе администрацийыш лектынна. Йодмынам колыныт. Кызыт ты кундемыште асфальтым вашталтыме, разметкым уэмдыме, чылажат лӱдыкшыдымӧ да йӧнан лийын», — умылтарен 2-шо № — ан Рӱдӧ одномандатный сайлыме округышто «Единый Россий» партий деч Кугыжаныш Погынын депутатше Михаил Швецов.