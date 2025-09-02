УВЕР ЙОГЫН

Чер лӱдыкшым луктеш

Материалым 30 гана онченыт

 

Звенигово районышто каза ден шорыкын шедыра черыштым пален налме.

Марий Эл вуйлатышын кӱштымашыж почеш 28 август гыч южо кундемыште карантиным увертарыме. Тудо радиус дене шотлымаште вич километрым авалта. Черын тӱҥалтыш вержылан Ӧрзалак, Кугу Моламас, Сергушкин, Пӱнчылӱвал, Торгансола, Шолангуш яллам шотлымо. Лӱдыкшым лукшо кундемыш 20 километр коклаште тыгак Волжский район логалеш.

Карантин жапыште черле вольыкым эмлаш, чер улман кундемыш ӧрдыж еҥ-влаклан толаш, вольыкым, кургым, шӧрым кондаш да наҥгаяш чарыме. Тидын деч посна каза ден шорыкым тӱредаш, межыштым погаш ок лий.

 

 

 

 

