Артистын кечыже – икымше гана

17 январьыште Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрыште икымше гана Артистын кечыжлан пӧлеклалтше пайрем эртен.
Тудым Россий театр пашаеҥ-влак ушемын председательже, режиссёр Владимир Машковын темлымыж почеш пеҥгыдемдыме. Молан лачшымак 17 январь? Тиде кечын «СССР-ын калык артистше» лӱмым икымше налше Константин Станиславский шочын.
Российыште театрыш коштшо-влакын чотыштым шотыш налаш гын (тӱжем еҥлан ончымаште), Марий Эл кокымшо верым айла, икымшыште – Санкт-Петербург, кумшышто – Моско ола.
Пайремыш театр, кино, эстраде да куштышо артист, нине аланыште тыршыше пашаеҥ-влак лыҥак чумыргеныт. Нуным Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын лӱмжӧ дене саламлен.
– Тений Артистын кечыжым икымше гана палемдыме историеш кодеш. Йывыртен каласыман, Марий Элыште калыкнан ойыртемалтше тӱвыраже, шӱм-чон поянлыкше, курымла дене куснен толшо йӱлаже аралалтыт.
Чапле образ, ушеш кодшо сем, виян эмоций – чыла тидым те, шерге йолташ-влак, ончышо-влаклан, илышыштым ыҥ да моторлык дене темен пӧлекледа. Тендан творчествыда Шочмо элна дене кугешнаш амалым пуа.
Мемнан тӱвыраште жаплан келшыше формат ден у технологийым моштен кучылтыт. Тидыжым ме постановкыла гоч ужын кертына, вет нуным Российысе театр-влакын шӧртньӧ фондышкыжо пурташ лиеш. Тидын штыштак мутлан, «Снегурочка» балетым, «Последний лепесток» музыкальный фильм.
Йотэллашке гастроль дене лекмына, Йошкар-Олаште тӱнямбал кӱкшытан фестивальлам эртарымына, сымыктыш аланыште сеҥымашке шумына – чыла тиде мемнан кундемнам кумда тӱняште чапландара. Тендан творчествыда эртыше да кызытсе илышым моткоч сайын иктеш кылда, кугу социальный значениян просветительский пашам шукта, – возымо регион вуйлатышын саламлымашыштыже.
Пайрем кечын ятыр артистлан кугыжаныш але ведомство наградым налаш куанле лийын.
М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын артистше Павел Ефимовлан Марий Эл Кугыжаныш премийын лауреатше дипломым да оҥеш пижыктыме знакым кучыктеныт.
«Марий Элым ыштымылан 105 ий темме лӱмеш» шарнымашан медаль дене Г.Константинов лӱмеш академический руш драме театрын художественный вуйлатышыже Владислав Константинов, опер да балет театрын солистше-влак Светлана Сушкина ден Владислав Калашников, Марий драмтеатрын артистше Иван Смирнов «Марий Эл Республикыште тӱвырам вияҥдымылан» знак дене палемдалтыныт.
– Наградым налме кужу жап шарнымаште лиеш, вет тудым историеш кодшо кечын кучыктеныт. Пашамым аклымылан чылалан моткоч кугу тау, – куанен пелештыш театрыште 40 утла ий тыршыше Российын сулло артистше, Марий Элын калык артистше Иван Смирнов.
Российысе театр пашаеҥ-влак ушемын регионысо пӧлкажын чап грамотшым республикысе театр-влакын ойыртемалтше пашаеҥышт ден артистышт-шамычлан кучыктеныт.
Пайрем искусственный интеллект полшымо дене ыштыме «Снегурочка» балет дене мучашлалтын. Тудым кумдан палыме руш композитор Петр Чайковский ден марий семмастар Григорий Архиповын музыкышт негызеш ямдылыме.
Жаплан келшыше у постановкым зал тич погынышо-влак шокшо кидсовыш дене вашлийыныт.
ВСТАВКЕ: Театр артист-влакым куштымылан республикыштына кугу тӱткыш ойыралтеш. Мутлан, «Буратино» мюзиклыште И.С.Палантай лӱмеш образовательный кластерын да ГИТИС-ын тунемшыже-влак рольым модыт.
2026 ийым Россий Президент Владимир Путин Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкышт семын увертарыме. Республикыштына профессиональный куд театр, Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармоний улыт. Театрлаште национальный йылме дене постановко-влак ончыкталтыт, кажне ийын театр фестиваль-влак кумдан эртаралтыт.
Тӱвыра министерствын пресс-службыжын фотожо