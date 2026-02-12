Американ ваштар, «Шем книга»

1 март гыч шке сурт-оралтым кучышо-влак участкыштышт американ ваштар гай инвазивный пушеҥгым кораҥдышаш улыт.
Инвазивный манмыже йот кундем гыч куснышо да естественный ареал деч ӧрдыжтӧ шарлыше кушкыл манмым ончыкта. Федерал закон дене келшышын, йодмым шуктыдымылан штрафым тӱлаш логалеш. Тудын кугытшо: физический лица-влаклан – 20 тӱжем гыч 50 тӱжем теҥге марте, должностной лица-влак 100 тӱжем теҥге марте тӱлат гын, юридический лица-шамычлан 700 тӱжем теҥге мартеат палемден кертыт.
Тидын годым регионлаште могай инвазивный кушкылым тергаш да закон дене келшышын могай раш санкцийым палемдыме шотышто шкеак пеҥгыдемдышаш улыт.
Марий Элыште кушшо аярлан шотлалтше кушкыл-влак спискым ышташ да «Шем книгаш» пурташ тӱҥалыныт. Нуно экологийлан да калыкын тазалыкшылан эҥгекым кондат. Мутлан, чылалан палыме Сосновскийын полдыранже. Тудым 1947 ийыште вольыкым пукшаш манын шареныт, а кызыт экологийлан кугу нелылыкым луктеш. Кундемыштына шочшо тыгай кӱлдымӧ кушкыл радамыш логалыныт: шӧрва, ясенелистный (американ) ваштар, гигантский да канадский золотарник, канадский икияш мелколистник, душистый висвис, кокияш энотера.
Российын кокла полосажын «Шем книгашкыже» 52 кушкылым пуртымо. Но пытартыш жапыште ты списке 100 марте кушкын.
Снимкыште: Сосновскийын полдыранже.
Фотом Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын воткыл лаштыкше гыч налме.