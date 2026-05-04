ЭКОЛОГИЙ

Арулык верч

Светлана Носова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

Апрель мучаште Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме министерствыже «Экосистеме» толкын дене пырля Йошкар-Олаште илыше-влаклан субботникым эртареныт. 

Тудо «Ме арулык верч улына» ден «Российын вӱдшӧ» всероссийский акций-влак кышкарыште лийын. Акцийыш ушнышо 100 утла еҥ Пӱнчер ото кумдыкым шӱкшак деч эрыктен. Шкеныштын палемдымышт почеш,  субботник экофестиваль сынанрак лийын. Яндар южышто, паша коклаште, сар нерген муро-влак йоҥгалыныт, спорт таҥасымаш-влак эртеныт, йога полшымо дене капым лывырыташ йӧн лийын… Паша кече деч вара участник-влакым шокшо кочкыш вучен.

Снимкыште: Йошкар-Оласе Пӱнчер отышто субботник годым.

Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
ЭКОЛОГИЙ

Сонарзын ечыж дене

«Кугу Какшан» заповедникын илышыж дене палыме лияш шонышо-влак тидым телымат ыштен кертыт. Заповедник пашаеҥ-шамычын увертарымышт почеш, кумылан-влак, сонарзын ечыжым лудаш…
ЭКОЛОГИЙ

Сандалыкысе пӱртӱс тӱрлӧ виян…

Пӱртӱс вий манына. Сандалыкыште чыла наста, чондымо але чонан пӱртӱсын вийже дене ышталтын. Чондымыжо ик семын иланен,  янлык, вольык лудаш…
ЭКОЛОГИЙ

Марий Элын лӱмгечыжлан пӧлекленыт

Куяр лесничествын Устье-Кундыш кумдыкыштыжо тений шыжым чодырам шындыме «Чодырам арален кодена» акцийын тӱҥ мероприятийже эртен.  Тӱрысшӧ тушто 3 гектарыште лудаш…

Добавить комментарий