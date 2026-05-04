Апрель мучаште Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме министерствыже «Экосистеме» толкын дене пырля Йошкар-Олаште илыше-влаклан субботникым эртареныт.
Тудо «Ме арулык верч улына» ден «Российын вӱдшӧ» всероссийский акций-влак кышкарыште лийын. Акцийыш ушнышо 100 утла еҥ Пӱнчер ото кумдыкым шӱкшак деч эрыктен. Шкеныштын палемдымышт почеш, субботник экофестиваль сынанрак лийын. Яндар южышто, паша коклаште, сар нерген муро-влак йоҥгалыныт, спорт таҥасымаш-влак эртеныт, йога полшымо дене капым лывырыташ йӧн лийын… Паша кече деч вара участник-влакым шокшо кочкыш вучен.
Снимкыште: Йошкар-Оласе Пӱнчер отышто субботник годым.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.