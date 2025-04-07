ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Аламнер — 2025»

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

Марий Элыште пилотдымо авиаций системе дене «Аламнер-2025» регион кӱкшытан икымше форум лийын.

Таҥасымаш семын эртаралтше мероприятийыш республикысе школлаште, профессионал образованийым пуышо организацийлаште тунемше да туныктышо-влак погыненыт.

Форумышто Марий Элын вузлаж гыч учёный-влак пилотдымо системе дене экономикын тӱрлӧ отрасльыштыже пайдаланыме нерген каласкаленыт гын, «Архипелаг -2024» таҥасымашын участникше-шамыч тудым виктарыме да практический заданийлам решатлыме опытышт дене палдареныт.

Студент-влак Марий Элын Калык фронтшо дене пырля беспилотникым погаш тунемыныт, а педагог-шамычым  тудым виктараш туныктымо йӧн дене палдареныт.

Таҥасымаште сеҥыше-влак республикнан чапшым Калуга олаште эртыше «У кӱкшыт» Россий кӱкшытан турнирыште аралаш тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

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