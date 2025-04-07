Марий Элыште пилотдымо авиаций системе дене «Аламнер-2025» регион кӱкшытан икымше форум лийын.
Таҥасымаш семын эртаралтше мероприятийыш республикысе школлаште, профессионал образованийым пуышо организацийлаште тунемше да туныктышо-влак погыненыт.
Форумышто Марий Элын вузлаж гыч учёный-влак пилотдымо системе дене экономикын тӱрлӧ отрасльыштыже пайдаланыме нерген каласкаленыт гын, «Архипелаг -2024» таҥасымашын участникше-шамыч тудым виктарыме да практический заданийлам решатлыме опытышт дене палдареныт.
Студент-влак Марий Элын Калык фронтшо дене пырля беспилотникым погаш тунемыныт, а педагог-шамычым тудым виктараш туныктымо йӧн дене палдареныт.
Таҥасымаште сеҥыше-влак республикнан чапшым Калуга олаште эртыше «У кӱкшыт» Россий кӱкшытан турнирыште аралаш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме