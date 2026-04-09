Айдеме да сандалык

«Знание» Россий обществе Марий Элыште илыше-влакым айдемын сандалыкым шымлыме корныжо дене палдара.
Космонавтикын кечыже вашеш эртаралтше тематический акций элнан чыла регионыштыжо эрта. Республикыштына лектор семын просветитель организацийын регионысо пӧлкажын председательже, Марий кугыжаныш университетын ректоржо Михаил Швецовым палемдыме.
«Российын сандылыкыш корныжо: мучашдымылыкым шымлышыла» лекций-влак элнан космонавтикыжын историйжылан, кызытсе сеҥымашлан да ончыкылыклан пӧлеклалтыныт. Лектор-шамычын палемдымышт почеш, россий космонавтике кызытат ончылно. Но кажне сеҥымаш – моткоч кугу шымлыме пашан лектышыже. Колыштшо-влаклан палдареныт: кугу орбитыш лукташ палемдыме Россий орбитальный станцийлан кӧра элнам эшеат кумдан (Арктикымат) эскерен шогаш лиеш. Варажым тудо мӱндыркырак, мутлан, Тылзыш але Марсыш, чоҥешташ ямдылалтме пашам ворандараш йӧным почеш. Туге гынат тӱнямбалсе эл-влак кокласе вашкыл моткоч кӱлешан: научно-технический пашам пырля вияҥдаш гын, эшеат кугу сенымашыш шуаш лиеш. Космический отрасльлан космонавт-влак гына огыл, тыгак инженер, космический медицине врач, программист-шамыч кӱлыт.
Акций кышкарыште школышто тунемше да студент-влаклан космонавт-шамыч дене вашлиймаш-шамыч лийыт. Мутлан, «Россий – мыйын чекем» профориентаций курс почеш «Знание» обществе космический отрасльын экспертше-влак дене пырля Санкт-Петербургышто да Иркутскышто мероприятий-влак циклым эртара.
Космонавтике кечылан пӧлеклалтше мероприятийым кажныжлан эртараш йӧн ышталтын. Тидлан ямде лекций-влакым обществын электрон книгагудыштыжо вераҥдыме. Нуно тыгай улыт: «Российын сандалыкыш корныжо», «Айдемын икмыше гана сандалыкыш лекмыже», «Тӱням вашталтыше 108 минут» да молат.
«Знание» Россий обществын пресс-службыжын материалже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Россий обществын пресс-службыж гыч налме.