ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Запорожье областьыште паша вашлиймаш

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая Запорожье областьысе Куйбышев районыш пурышо тунемме верлаште лийын.

Верысе Образований министерствын пашаеҥже-влак дене вашлиймаш годым шушаш у тунемме ийым тӱҥалаш полышым пуымо шотышто каҥашеныт. Кызыт палемдыме кундемысе кок школышто олмыктымо паша кая.

Йоча да самырык-влакын российысе толкыныштын эртарыме #КнигаДругу акций годым погымо 200 наре книгам Куйбышев районысо школлаш, книгагудылаш пуымо.

Лариса Анатольевнан тӱҥалтышыж почеш, ты кундемысе тунемме верлаште Августысо форум кышкарыште методический мероприятийлам эртараш палемдыме.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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