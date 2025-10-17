«Ачам – мыйын героем!»

Кажне ийын октябрьын кумшо рушарнянже элыштына Ачан кечыже палемдалтеш. Россий президентын указше почеш тудым 2021 ий гыч эртараш тӱҥалме. Тений шушаш рушарнян, 19 октябрьыште, лиеш.
Тиде – моткочак кӱлешан кече, вет ача – ешлан, пелашлан, икшыве-влаклан эн кугу эҥертыш, пеҥгыде туп-ваче.
Ачан кечыже вашеш лӱмлӧ да палыме икмыняр еҥлан тыгай йодышым пуышна: «Ачада дене молан кугешнеда? Тудо тендам молан туныктен?»
Иван Каменщиков, Российын Кугыжаныш академический Большой театрын сцене пашаеҥже:
– Йоча ача-аважым ончен тунемеш. Умбакыже тиде негызешак илышыжым шкеже пойдара. Мылам ачам Евгений Анисимович Каменщиков шкенан марий тӱвыранам, йӱланам, историйнам шымлаш кумылым шыҥдарен. Чыла тидым чынже денак палаш оҥай, да палаш кӱлеш. Кызытат ачам ончен, тудын дене мутланен, шуко ум шканем почам, ятыр йодышемлан вашмутым муам.
Гармоньым, шӱвырым шокташ ачам онченак тунемынам. Чыным каласаш гын, кызытат тунемам. Тудын шоктымо приемжым ончем. Но сем садак ачамын семын ок лек. Тудын гоч шкемым кычалам. Ачам мылам нигунамат «тыге ыште, тыге шокто» манын ойлен огыл. Тудо шке шонаш, шке ышташ, кеч-могай йодышым шке рашемдаш эре эрыкым пуэн.
Григорий Архипов, Эрик Сапаев лӱмеш Марий кугыжаныш академический опер да балет театрын дирижержо:
– Ачам Вячеслав Тимофеевич Созонов Марий Элын сулло артистше, Марий Элын калык артистше, Эрик Сапаев лӱмеш марий кугыжаныш академический опер да балет театрын солистше. Тудо – илышем мучко мылам пример. Шке профессийыштем мый кызыт мартеат тудым ончен кушкам.
Ачам моткочак дисциплинированный, профессиональный айдеме. Тыгак тудо – принципиальный айдеме. Кызыт илышыште шукыж годым еҥ-шамыч таче тыгай, эрла тугай шонымашан улыт. А мыйым ачам тыге туныктен: ик шонымашет уло гын, тудым шуктен илыман, шотыш налман. Ачамын ты шотышто тыгай ойжат уло: «Айдемын ниможо огеш код, чылажат пыта, йомеш гынат, принципше кодшаш».
Эше ачам марий тӱвырам, марий калыкым моткоч йӧрата, пагала. Тудо марий йылме верч тургыжлана. Йылмым мондыман огыл, йоча-шамычлан туныктыман, ешыште марла мутланыман манын ойла. Тидын шотышто пеш чын шона. Да такшымат ача – тиде ача. Мом эше ойлет.
Александр Речкин, артист, педагог:
– Ачам Сергей Владимирович Речкин мылам илышыш путевкым пуэн: эн ончычак образованийым, тыгак ешыштына музык кумылым. Ме шӱжарем да шольым дене тыгай шӱлышеш кушкынна. Ачам ден авамлан кӧра мый мураш тунемынам. Ачамын выступленийлашкыже мыйым пырля налмыжым кызытат куанен шарналтем. Мутат уке, тылеч ончыч ме ямдылалтынна: почеламутым, мурым, куштымашым тунемынна. Тышечак чыла тӱҥалын. Кызытат илышыштем чыла тиде шуйна: мурем, куштем, семӱзгар дене изишак шоктем, иктаж-мом лудам, иктаж-мом вӱдем. Икманаш, тиде негыз изи годымак ышталтын. Мемнан, ачам ден когыньнан, йӱкна икгай, кудыжо мурымым южгунам палашат огеш лий, маныт. Тиде чынак. Ачам дене, мутат уке, мый кугешнем!
Дмитрий Воронцов, Г.Константинов лӱмеш руш драме театрын актержо, «Мари» ден «Онар» ресторан-влакын вуйлатышыже:
– Ачам Вячеслав Петрович Воронцов – уникальный айдеме. Тудо моткочак пеҥгыдын йодшо еҥ. Эн ончычак шкеж деч. Тудын ушыштыжо моткочак ойыртемалтше шонымаш-влак шочыт. Тыгодым шукыжо чынже денак илышыш шыҥдараш лийше улыт.
Тудын деч мый теве молан тунемынам: кеч-мо лиеш гынат, нимом ончыде, вуйым сакыман огыл, а тӱҥалме пашам мучаш марте шуктыман. Образно ойлаш гын, ачам – нелылыкым ончыде, ончыко кайыше кугу махина. Тудын дене да илышыштыже мо гына лийын, мо шотышто да кузе гына тургыжланен, мом гына чытен лектын огыл?! Туге гынат, угыч кынел шогалын да ончыко кая. Ятырынже шукертак кидыштым лупшалыт ыле, очыни, но тольык тудо огыл. Кунам мыйын илышыштем иктаж-могай нелылык вашлиялтеш, тыгай годым ачамын мо гоч эртымыжым таҥастарен шоналтем, да нелылыкем тунамак тунар изи кырча-марча гай чучаш тӱҥалеш. Тыгай годым мый эре мутшым шарналтем: «Нимом ончыде, тый ончыко кайышаш улат». Санденак ачам дене мый моткочак кугешнем! «Героет тыйын кӧ?» манын йодыт гын, мый шкемын 37 ияш пагытыштем нимыняр кокытеланыде вашештем: «Тиде – мыйын ачам!»
Любовь Камалетдинова.